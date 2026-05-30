La inflación en mayo se desacelera en comparación con abril

La inflación en mayo registró una desaceleración en comparación con abril, según estimaciones privadas. Las consultoras calcularon que la cifra del mes pasado estará por debajo del 2,6% de abril.

La inflación en mayo registró una desaceleración en comparación con abril, según estimaciones privadas. Las consultoras calcularon que la cifra del mes pasado estará por debajo del 2,6% de abril.

Los aumentos de precios regulados habrían tenido una menor incidencia sobre el número final. Entre los factores que explican esta tendencia se destaca una menor incidencia de los precios regulados, en especial, en los alimentos. Las últimas estimaciones privadas presentaron valores similares. El ministro de Economía indicó que el rubro 'Equipamiento y mantenimiento del hogar' anotó la mayor suba mensual, con 3,4%, seguido por el rubro de 'Bebidas e infusiones' con 3,6%.

En este dato, se destaca el aumento de los lácteos y huevos, con un aumento de 5,5%. Por otro lado, se registró una baja en el precio de las comidas listas para llevar, liderada por las variaciones por encima del 3% en el azúcar, el aceite y los lácteos. La variación de precios de 2,3% en mayo se debe a la desaceleración en el precio de las naftas.

El ministro de Economía también indicó que el rubro 'Azúcar' anotó una suba de 1,8%, mientras que el rubro 'Comidas listas para llevar' registró una baja de 0,5%. En resumen, la inflación en mayo registró una desaceleración en comparación con abril, debido a una menor incidencia de los precios regulados y una desaceleración en el precio de las naftas





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