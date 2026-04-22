La Inflación Continúa Erosionando el Poder Adquisitivo de las Jubilaciones en Argentina

Las jubilaciones en Argentina han experimentado nueve meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo debido a la alta inflación y la fórmula de ajuste actual. Analistas advierten sobre la necesidad de un bono más alto y una revisión de la indexación.

La creciente inflación en Argentina está erosionando significativamente el poder adquisitivo de las jubilaciones, marcando nueve meses consecutivos de retroceso. Este preocupante panorama se debe a una combinación de factores, incluyendo la fórmula de ajuste utilizada, que se basa en la inflación pasada, y la insuficiente actualización del bono de compensación.

Analistas privados coinciden en que las jubilaciones están perdiendo valor real debido a la aceleración de los precios y la forma en que se indexan los haberes. La consultora C-P detalló que en marzo, la jubilación mínima experimentó una pérdida real del 0,9%, acumulando una caída del 6% desde junio. Las jubilaciones medias y altas también se vieron afectadas, aunque en menor medida, con una disminución del 0,5%.

En comparación con noviembre de 2023, último mes completo de la administración anterior, la jubilación mínima se encuentra un 10,2% por debajo de su nivel, mientras que las jubilaciones medias y altas muestran un incremento del 7,4%. Se anticipa que la brecha entre las jubilaciones y la inflación se ampliará en los próximos meses, especialmente considerando la dinámica observada entre junio de 2024 y junio de 2025.

El análisis de CEPA confirma esta tendencia, revelando una pérdida del 3,8% en los ingresos de los jubilados con la mínima en relación con la inflación medida por el INDEC durante el primer trimestre del año, comparado con el último trimestre de 2023. Sin embargo, al considerar la canasta de consumo actualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la caída se eleva al 13,1% en el mismo período.

En abril, la jubilación mínima ascendió a $380.319,31, complementada con un bono de $70.000, alcanzando un total de $450.319,31. Este valor se ajusta mensualmente según la inflación de los dos meses anteriores. El reciente ajuste del 2,9%, basado en el IPC de febrero, resulta insuficiente para compensar la inflación de marzo, que se situó en el 3,4%, según Matías Rajnerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia.

Esta demora en la actualización de los haberes, inherente al sistema actual, perpetúa la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. La situación se agrava al considerar la creciente disparidad entre los ingresos de los jubilados y el costo de vida. La pérdida del poder adquisitivo se manifiesta claramente en la relación entre las jubilaciones y la canasta de consumo de los adultos mayores.

Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad porteña, la canasta de consumo para una pareja de adultos mayores con vivienda propia alcanzó en febrero de 2026 los $1.548.360, un 5,5% más que el mes anterior. Esta cifra equivale a 3,4 jubilaciones mínimas, incluyendo el bono, de abril. Para aquellos jubilados que alquilan, el costo de vida es aún más elevado, alcanzando los $2.268.554, lo que representa un incremento del 4,7% mensual.

En este caso, la relación con el haber mínimo se amplía a 5 veces el monto actual. La necesidad de un ajuste más frecuente y significativo de las jubilaciones, así como una revisión de la fórmula de indexación, se vuelve cada vez más urgente para proteger el bienestar económico de los jubilados argentinos y garantizar una vida digna en la vejez.

La situación actual exige medidas concretas para mitigar el impacto de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados, evitando que continúen perdiendo terreno frente al aumento constante de los precios





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