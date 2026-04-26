La Inesperada Aventura Sindical de Adorni y sus Vínculos con Investigados por Narcotráfico

Revelaciones sobre los intentos de Manuel Adorni de liderar un sindicato de delivery y su conexión con una empresa vinculada a personas investigadas por narcotráfico, antes de su ascenso al gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tuvo una incursión previa en el mundo sindical antes de su actual rol como figura clave del gobierno libertario.

Esta aventura lo llevó a relacionarse con individuos de nacionalidad paraguaya y peruana que se encontraban bajo investigación por delitos relacionados con el narcotráfico. Adorni buscó activamente formar parte de la creación de un sindicato destinado a representar a los trabajadores de plataformas de delivery, aspirando al puesto de secretario general adjunto. Esta estrategia, percibida como un atajo hacia el poder y la estabilidad económica, finalmente se concretó con su ascenso junto a Javier Milei.

Su ambición se materializó en la adquisición de un departamento en Caballito, una casa en un country y viajes a destinos exclusivos como Punta del Este, Llao Llao y Aruba. La documentación oficial, revelada por Infogremiales, detalla los esfuerzos de Adorni por posicionarse dentro de la estructura de liderazgo del sector del delivery. Para lograrlo, era necesario cumplir con el requisito fundamental de ser reconocido como trabajador activo en el rubro.

En este punto, emerge una empresa clave en la historia, una entidad que no solo le proporcionaba un encuadre formal, sino que también mantenía vínculos con investigaciones por narcotráfico. Actualmente, Adorni ha adoptado una postura amigable hacia los periodistas, incluso sugiriéndoles la presentación de medidas cautelares para evitar la prohibición de acceso a la Casa Rosada.

En diciembre de 2019, se fundó el Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (SAEDA), coincidiendo con el auge de aplicaciones de delivery como Rappi, Glovo y PedidosYa. Este período se caracterizó por una creciente demanda de representación por parte de los repartidores y la aparición de diversos actores buscando capitalizar esta necesidad.

Para participar en la dirección del sindicato, Adorni se registró en el Ministerio de Trabajo como repartidor a través de una empresa cuyos propietarios eran un ciudadano paraguayo y un peruano vinculados a investigaciones por narcotráfico. Su participación no fue meramente formal; según el estatuto fundacional, Adorni aspiraba al cargo de secretario adjunto, un puesto de considerable influencia dentro de la conducción del sindicato. No se limitaba a acompañar, sino que buscaba integrarse al núcleo de toma de decisiones.

El proceso avanzó en 2020 ante el Ministerio de Trabajo, con una estructura formal y presentación legal, pero el proyecto no logró consolidarse ni mantener una actividad sostenida. El sindicato quedó como un intento fallido, aunque con registros claros de sus promotores. La inscripción de Adorni como trabajador de delivery en el Ministerio de Trabajo es un hecho documentado.

Para poder ocupar ese puesto, Adorni debía cumplir con los requisitos legales establecidos para la actividad sindical, que exigen la pertenencia a la categoría profesional. Necesitaba figurar como empleado en el sector del delivery. Aquí entra en juego TESIR SRL, una empresa creada en 2018 dedicada a mensajería, cadetería y logística urbana. En los registros, Adorni aparece vinculado como trabajador.

Sin esta condición, su participación en el sindicato no sería viable. La empresa, por lo tanto, no es un dato accesorio, sino un elemento esencial que le permitía encajar dentro del esquema sindical.

Sin embargo, al investigar a los socios fundadores, surgen problemas. Entre ellos se encuentran Pedro Luis Salvatierra Quiroz, de nacionalidad peruana, y Jacinto Gómez Bogado, de nacionalidad paraguaya, ambos vinculados a causas judiciales por tenencia y tráfico de estupefacientes. Aunque podría considerarse una sociedad comercial más dentro del rubro, sus antecedentes generan preocupación. Los registros judiciales confirman su participación en causas relacionadas con drogas.

Así, se presenta una empresa utilizada para habilitar un rol sindical, un intento de organización gremial que no prosperó y socios con antecedentes penales graves, todo en un mismo contexto y período. La causa judicial donde aparece uno de los socios de Adorni en su aventura sindical es un elemento clave para comprender la situación.

En aquel momento, Adorni no era una figura pública prominente, y el mundo del delivery se desarrollaba sin un control claro, con múltiples actores intentando ingresar en ese terreno. Sin embargo, la situación actual es diferente, con Adorni ocupando un cargo central en el gobierno nacional, lo que convierte este episodio en un dato relevante. La documentación no lo vincula directamente a una ilegalidad, pero sí lo conecta con un entramado que incluye a personas con antecedentes penales graves.

Esto plantea interrogantes sobre sus acciones, sus asociados y el contexto en el que se desarrollaron, ya que cuando el camino hacia el poder sindical pasa por una estructura vinculada al narcotráfico, la discusión trasciende lo técnico





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