La industria metalúrgica acumula una caída del 6% en el año y su uso de capacidad instalada cae a un mínimo desde 2020

La producción industrial metalúrgica registra una fuerte retracción en 2025, con un descenso acumulado del 6% y un uso de la capacidad instalada que apenas alcanza el 39,8%, niveles no vistos desde el inicio de la pandemia. El sector agrícola y el automotor son los que más contraen sus compras al rubro, mientras solo Carrocerías y Remolques muestra un leve crecimiento.

La industria metalúrgica argentina enfrenta un deterioro significativo en su actividad productiva durante 2025, acumulando una caída del 6% hasta mayo en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta retracción sitúa el nivel de producción en valores similares a los observados en marzo de 2020, en pleno inicio de la crisis sanitaria y económica. El uso de la capacidad instalada perforó por primera vez desde ese mismo mes la barrera del 40%, ubicándose en un precario 39,8%.

Este indicador refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial, según señala el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). La única excepción dentro del sector fue el segmento de Carrocerías y Remolques, que logró una leve alza interanual del 1,9%. En el análisis por cadenas de valor, todos los rubros de la economía redujeron sus compras a la industria metalúrgica.

Las contracciones más limitadas se dieron en Construcción (-1,1%) y Energía Eléctrica (-1,9%), seguidas por Petróleo y Gas (-3,5%), Alimentos y Bebidas (-4,0%) y Automotriz (-4,6%). Las mayores caídas se observaron en empresas vinculadas a Consumo Final (-5,5%), Minería (-5,6%) y, de manera preocupante, el sector Agrícola (-9,5%), que exhibió el retroceso más pronunciado en el mes de mayo.

Geográficamente, las provincias más afectadas fueron Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza, donde la baja respondió a la disminución en el consumo de bienes de capital, fundición y otros productos de metal. En Santa Fe y Córdoba, la crisis se vio agravada por el tambaleante sector automotor y la producción de maquinaria agrícola.

El informe de ADIMRA también advierte sobre un repunte en las importaciones de lujo, que si bien acumulan una baja anual del 10,4%, muestran dinamismo respecto a meses previos, en un contexto de actividad local aún sin mejoría sólida y capacidad ociosa históricamente alta. Este panorama refuerza la fragilidad del nivel de actividad metalúrgica, que opera por debajo de los niveles de 2024 y mantiene una utilización de su capacidad en mínimos, profundizando las dificultades para numerosas empresas del sector





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