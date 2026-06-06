La industria del biodiésel argentino toca fondo: exportaciones mínimas y capacidad ociosa del 75%

Resumen de la crisis del biodiésel en Argentina, con exportaciones casi nulas, producción históricamente baja y un proyecto de ley para elevar el corte obligatorio.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre enero y abril de 2025 Argentina exportó apenas 30.360 toneladas de biodiésel , el volumen más bajo para ese período desde que comenzó la producción en 2008.

Esta cifra representa una caída significativa respecto a años anteriores y evidencia la profunda crisis que atraviesa el sector. La entidad rosarina destacó que, si bien hubo una leve mejora interanual del 16% en la producción, el volumen total se ubicó un 25% por debajo del promedio de los últimos cinco años y constituyó el tercer registro más bajo desde 2010.

La industria, que nació con fuerte orientación exportadora, ha visto cómo su competitividad se erosiona y ahora depende cada vez más del mercado doméstico. La producción nacional de biodiésel alcanzó su máximo histórico en 2017 con 2,8 millones de toneladas, pero desde entonces inició un declive pronunciado. En 2023, la histórica sequía redujo la cosecha de soja, principal materia prima, y la producción cayó a solo 830.000 toneladas.

Aunque en 2024 hubo una recuperación parcial hasta 1,1 millones de toneladas, en 2025 volvió a descender a 970.000 toneladas. Esta situación deja una capacidad ociosa cercana al 75%, ya que las plantas instaladas, concentradas principalmente en Santa Fe, pueden producir hasta 3,8 millones de toneladas anuales. La BCR advirtió que la producción de los últimos dos años se ubica aproximadamente un 50% por debajo del promedio histórico de la industria y que 2026 no mostraría un repunte significativo.

El mercado interno ha ganado relevancia: en 2025 se comercializaron 703.304 toneladas para consumo doméstico, un volumen superior al promedio de los últimos cinco años, aunque levemente inferior a las 777.218 toneladas de 2024. Por el contrario, las exportaciones alcanzaron solo 273.386 toneladas en 2024, el nivel más bajo registrado. La Unión Europea, único mercado externo, podría aplicar restricciones que limiten o impidan nuevos envíos, lo que agrava la incertidumbre.

En este contexto, el oficialismo presentó en el Senado un proyecto de ley para elevar la tasa obligatoria de mezcla de biodiésel en gasoil al 10% a partir de los 12 meses de su sanción. La iniciativa busca dar previsibilidad, mejorar las condiciones de comercialización y reducir la capacidad ociosa, aunque el sector sigue enfrentando desafíos estructurales y un panorama internacional adverso





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