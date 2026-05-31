La indignación de Juan José Campanella por el dominio del doblaje en los cines argentinos

El director Juan José Campanella expresa su vergüenza ante el informe que revela que el 80% de las películas en Argentina se proyectan dobladas, relegando las versiones originales.

El reconocido director de cine Juan José Campanella ha expresado su profunda indignación ante un dato alarmante sobre la industria cinematográfica argentina. Según un informe reciente, el 80% de las películas que se estrenan en los cines del país se proyectan dobladas al español, mientras que las versiones originales quedan relegadas a un número cada vez menor de salas.

Este fenómeno refleja un cambio sustancial en los hábitos de consumo cultural de la sociedad argentina, que ha ido adoptando el doblaje como norma, desplazando el subtitulado y la apreciación de las voces originales. Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, no pudo ocultar su enojo y vergüenza al conocer los detalles del relevamiento.

En sus declaraciones, el director calificó la situación como una vergüenza y advirtió sobre las consecuencias negativas que esto tiene para la cultura del país. Señaló que la Argentina solía ser un país relevante en el ámbito cultural y que ese prestigio se está perdiendo debido a políticas que desfinancian el sector.

Durante una entrevista en febrero, Campanella ya había manifestado su desacuerdo con cualquier tipo de desfinanciamiento cultural, refiriéndose específicamente a la aprobación de dos artículos en la Reforma Laboral que quitaban financiamiento al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). El informe, elaborado por expertos en programación cinematográfica, atribuye este cambio a varios factores históricos.

Adrián Ortiz, programador de 200 salas en todo el país, explicó que la irrupción de la televisión por cable en los años noventa fue el primer quiebre silencioso. Luego vinieron las plataformas de streaming, las redes sociales, y generaciones enteras crecieron con el español como idioma predominante en los contenidos audiovisuales. Hoy, la mayoría de las películas ya vienen configuradas en español por defecto, dejando el idioma original como una opción secundaria.

Ortiz también mencionó que en complejos como Cinemark Quilmes, cinco de las siete funciones de una película como Michael se ofrecen dobladas, y en otras cadenas como Hoyts, el 95% de las proyecciones son en español. Los datos muestran una tendencia que preocupa no solo a los cineastas, sino también a lingüistas y defensores de la cultura. El predominio del doblaje reduce la exposición al idioma original y afecta la percepción de las actuaciones y los matices de las voces.

Además, limita la diversidad cultural, ya que muchas películas extranjeras pierden su esencia al ser adaptadas al español. Campanella, junto a otros referentes del cine argentino como Luis Brandoni y Eduardo Blanco, ha insistido en que la cultura no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión fundamental para la identidad y el desarrollo del país. La Argentina supo ser un país importante que sigue siendo relevante gracias a su cultura, y desfinanciarla es una equivocación estratégica.

La polémica ha reabierto el debate sobre la necesidad de políticas que fomenten la exhibición de películas en versión original subtitulada, así como el apoyo a la producción local. Organizaciones de cineastas y críticos han solicitado medidas para contrarrestar el avance del doblaje, como la implementación de cuotas de pantalla para versiones originales o incentivos fiscales para las salas que las programen.

Mientras tanto, Campanella y otros directores continúan alzando la voz, esperando que la conciencia colectiva pueda revertir esta tendencia antes de que las voces originales desaparezcan por completo de las pantallas argentinas





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