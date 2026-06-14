La incursión de Gaspi en el boxeo: su pelea en La Velada del Año de Ibai Llanos

El fallecido influencer argentino Gaspi participó en el evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos, donde mostró una gran transformación física pero una actitud temeraria que le costó una rápida derrota. A pesar del resultado, recibió una ovación del público por su entrega.

La trágica muerte del joven influencer argentino Gaspi en Brasil este domingo ha conmovido a la comunidad de creadores de contenido y a sus seguidores en todo el mundo.

Antes de este desenlace, Gaspi había incursionado en el mundo del boxeo amateur participando en La Velada del Año, el evento organizado por el popular streamer Ibai Llanos, que se ha convertido en una de las citas más importantes de las redes sociales a nivel internacional. Esta experiencia representó un antes y un después en su vida, marcado por una exhaustiva preparación física y mental que lo llevó a una transformación drástica, pero también por un combate que rápidamente se torció en el cuadrilátero, dejando una imagen de valentía que fue ampliamente reconocida por el público presente y los espectadores en línea.

Meses antes de la pelea, Gaspi compartió con su audiencia el riguroso proceso de entrenamiento al que se sometió, documentando en videos su evolución, los sacrificios dietéticos, las sesiones de sparring y la disciplina extrema que requería enfrentarse a un rival en un deporte de contacto tan exigente. Este cambio no solo fue físico, con una pérdida de peso y una muscularización notoria, sino también psicológico, ya que asumió el desafío con una determinación que inspiraba a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, cuando llegó el momento de la pelea en el evento de Ibai Llanos, la dinámica cambió radicalmente. Desde el primer asalto, Gaspi adoptó una postura agresiva, buscando constantemente el intercambio de golpes, pero descuidando por completo su defensa, con la guardia baja y expuesto a los contraataques de su oponente, el también streamer Perxitaa.

El árbitro del combate, Salva, tuvo que intervenir en dos ocasiones para realizarle el conteo de protección al argentino, debido a la efectividad de los impactos que recibía, lo que evidenciaba la desventaja táctica en la que se había colocado. El desenlace del combate fue previsible dada la falta de respuestas defensivas por parte de Gaspi. El árbitro decidió detener la pelea antes de lo previsto, decretando la victoria de Perxitaa por nocaut técnico.

Este cruce pasó a ser uno de los más cortos en la historia de La Velada del Año, pero pese a la rápida derrota y a la frustración deportiva, el público presente en el estadio español le ofreció una ovación enorme para reconocer el coraje y la entrega total del influencer. Fue un momento emotivo que destacó la esencia del evento: no solo se trataba de ganar, sino de enfrentar un desafío personal con valentía.

Gaspi, con su actitud, se ganó el respeto de muchos, incluso después de la derrota. Lamentablemente, su vida terminó de manera trágica en un accidente en Brasil, un desenlace que ha generado un profundo dolor entre quienes lo conocieron y lo siguieron, cerrando así la historia de un joven que buscaba expandir sus horizontes más allá de las pantallas





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