La incómoda reacción de Mariano Martínez ante la boda de Lali Espósito

Mariano Martínez mostró tensión en televisión al comentar la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, generando debate sobre su relación pasada.

La celebración nupcial de Lali Espósito con Pedro Rosemblat generó una fuerte resonancia mediática que trascendió las redes sociales. Lali compartió fotografías del evento expresando inmensa felicidad y agradecimiento a quienes enviaron cariño a la distancia, afirmando que el amor es lo fundamental. Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida para su exnovio, Mariano Martínez, quien protagonizó una situación tensa al verse obligado a comentar el evento en un programa de televisión.

Tensión en "La Jaula de la Moda"

El lunes, durante la transmisión de La jaula de la Moda en Ciudad Magazine, el programa conducido por Mariano Martínez, se abordó el tema del enlace. Fabián Medina Flores comentó que se trataba de la boda del año, hasta que llegara la próxima, una afirmación a la que Martínez asentíó con una leve sonrisa y añadió que efectivamente había muchas bodas destacadas ese año. El conductor del espacio participó en la discusión sobre los trajes de los novios, opinando que los casamientos de mediodía son más disfrutables y duraderos, una reflexión general que contrastó con su evidente incomodidad al estar frente al tema.

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Comentarios polémicos y críticas de colegas

La dinámica del programa derivó en comentarios que resaltaron la postura de Martínez. Matías Vázquez otorgó un puntaje de ocho a la pareja, sugiriendo que les faltó tomar conciencia de la permanencia del vínculo. Posteriormente, otro periodista especuló que la apariencia de los novios sugería un compromiso temporal, comparable a un contrato de alquiler de seis años. Ante estas intervenciones, Martínez respondió solo con una leve sonrisa, un gesto que fue interpretado por la audiencia como una muestra clara de tensión y malestar frente a la boda de su expareja.

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Reacción en "Intrusos"

La escena fue analizada el miércoles 4 de noviembre en la emisión de Intrusos en América TV. Rodrigo Lussich cuestionó la incomodidad mostrada por Martínez, mientras Adrián Pallares defendió al conductor, señalando que se había esforzado por cumplir con la agenda temática pero que merecía un trato más respetuoso por parte de sus invitados. Aunque Martínez participó en la discusión, se hizo evidente que no estaba cómodo tratando el asunto, especialmente considerando que en agosto Lali Espósito declaró públicamente a Martín Cirio que no volvería a trabajar con él, describiendo la situación como una carga.

Historial de una relación mediática

La relación entre Martínez y Espósito comenzó en 2012 con la película La pelea de mi vida, dirigida por Jorge Nisco, y se reavivó en 2015 con Esperanza mía. El romance, que duró solo cinco meses, fue altamente mediático y terminó sin dejar buenos recuerdos para ninguno de los dos. Además, se confirmó que María José Riera, madre de Lali, no tiene opinión sobre Martínez debido a la escasa interacción que han tenido a lo largo de los años.