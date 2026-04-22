La importancia vital de la ecografía en la semana 36 de embarazo

Descubre por qué la ecografía del tercer trimestre es un examen crucial para detectar riesgos como la preeclampsia y asegurar el bienestar del bebé antes del parto.

Durante el proceso de gestación, las ecografía s trascienden su valor emocional al permitir a los padres visualizar el desarrollo de su bebé, consolidándose como instrumentos clínicos de valor incalculable para el monitoreo integral de la salud materno-fetal . Estos exámenes médicos permiten realizar un seguimiento exhaustivo del crecimiento del feto, evaluar la integridad y funcionalidad de la placenta, y anticipar cualquier riesgo que pudiera comprometer el bienestar de ambos.

Si bien cada chequeo prenatal tiene una relevancia específica en las distintas etapas, los profesionales de la salud coinciden en que existe un periodo crítico donde la información recopilada resulta determinante para la prevención de complicaciones severas. El ginecólogo Santiago Novoa destaca que la ecografía programada alrededor de la semana 36 de gestación constituye uno de los hitos más significativos del embarazo, marcando a menudo un punto de inflexión en el manejo clínico de la paciente. En esta etapa avanzada, se implementan técnicas diagnósticas sofisticadas, incluyendo el uso de tecnología Doppler para analizar minuciosamente el flujo sanguíneo tanto en el cordón umbilical como en la vasculatura cerebral del feto. Este análisis, complementado con biomarcadores específicos, permite construir un perfil de riesgo personalizado para detectar de manera prematura condiciones como la preeclampsia, una patología vinculada a la hipertensión arterial que representa una amenaza significativa tanto para la madre como para el niño en desarrollo. El doctor Novoa enfatiza que la precisión diagnóstica en este momento específico puede representar la diferencia sustancial en el desenlace de la salud postparto. Más allá de la presión arterial, esta evaluación integral permite verificar si el feto recibe la oxigenación adecuada, una variable crítica que suele verse comprometida por un funcionamiento deficiente de la placenta al finalizar el tercer trimestre. Asimismo, este control exhaustivo facilita la identificación de malformaciones fetales que, debido a su naturaleza o posición, no fueron detectables en escaneos previos del primer o segundo trimestre. La detección oportuna de estas anomalías permite al equipo médico trazar una hoja de ruta precisa, que incluye desde la planificación del método de parto más seguro hasta la movilización de especialistas neonatales listos para intervenir inmediatamente tras el nacimiento. En última instancia, como sostiene el especialista, el diagnóstico prenatal no solo cumple una función informativa sobre el estado del bebé, sino que permite diseñar una estrategia terapéutica o asistencial antes de que el evento clínico se presente, transformando el control médico en una herramienta proactiva que minimiza los riesgos y maximiza las posibilidades de un nacimiento saludable. La anticipación, en esta fase final del embarazo donde el margen de acción es naturalmente menor, se convierte en el aliado más valioso para garantizar un entorno seguro y controlado tanto para la madre como para el recién nacido





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