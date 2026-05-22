La importancia de la independencia en la educación según María Montessori y otras tendencias en la pedagogía

En el texto se explica cómo se sustentaba la propuesta pedagógica de Montessori en fomentar la independencia en el proceso educativo, contrastando con la tendencia a resolver rápidamente cualquier dificultad sin priorizar el aprendizaje en sí mismo.

María Montessori , pedagoga italiana, dijo: "Nunca ayudes a un chico en una tarea en la que siente que puede tener éxito" (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA).

Siguen siendo compartidas décadas después de haber revolucionado la educación con una mirada distinta sobre la infancia y el aprendizaje. Una de las más conocidas es: Aunque puede sonar exigente al principio, especialistas en pedagogía explican que la frase apunta a algo muy diferente. Su propuesta se basaba en observar cómo aprenden los chicos y darles mayor independencia dentro del proceso educativo. Los chicos aprenden muchísimo mejor cuando pueden explorar, equivocarse y resolver situaciones.

Sin embargo, remarcan que acompañar no siempre significa intervenir directamente. Muchos expertos consideran que las frases de Montessori volvieron a cobrar fuerza porque, especialmente la tendencia a resolver rápidamente cualquier dificultad que aparezca. Un estudio reveló que los chicos que comen en familia desarrollan una ventaja clave para la adulte





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