Un estudio de la consultora Management & Fit.E revela la imagen de los dirigentes políticos en Argentina, incluyendo a 12 figuras del oficialismo y la oposición.

La consultora Management & Fit. E realizó un estudio sobre la imagen de los dirigentes políticos , incluyendo a 12 figuras del oficialismo y la oposición.

El estudio encontró una paridad entre ambos, con el Presidente tres décimas arriba en la aprobación, aunque también con mayor desaprobación. La caída generalizada en los sondeos de opinión pública desde principios de año se atribuye a una economía que no termina de repuntar y a los descontentos con los dirigentes. Dos mujeres, Myriam Bregman y Patricia Bullrich, sorprendieron al liderar el ranking y tener la valoración positiva más alta, respectivamente.

El estudio destaca que el nivel de aprobación nacional aumentó 1,7 punto respecto a abril, siendo mayor entre encuestados varones y de nivel educativo medio. Además, el informe menciona que el nivel de aprobación aumenta levemente respecto a abril, siendo mayor entre mujeres, mayores de 39 años y de nivel educativo bajo.

El estudio también encontró que la paridad entre ambos grupos se debe a que el diferencial de imagen, que es el número que resulta de restar la positiva con la negativa, sin que incida el 'no sabe / no contesta', es muy bajo





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