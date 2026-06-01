La Iglesia critica la reforma migratoria de Milei y advierte sobre riesgos para migrantes

La Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento en el que expresa su preocupación por los cambios normativos en política migratoria impulsados por el gobierno de Javier Milei. Aseguran que las reformas generan incertidumbre, podrían dificultar la regularización y el acceso a derechos básicos como salud, educación y empleo formal, especialmente para los más vulnerables. La Iglesia reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades migrantes y llama al diálogo. El gobierno defiende la reforma como necesaria para ordenar los controles fronterizos.

La Pastoral de Migrantes e Itinerantes, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, emitió un documento oficial tras su Encuentro Nacional celebrado en Luján, donde manifestó su profunda preocupación por las reformas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

El texto, que recoge el consenso de referentes de diversas diócesis, alerta sobre las consecuencias que estas modificaciones normativas podrían tener para la población extranjera radicada en el país, así como para quienes buscan regularizar su situación. Según la Pastoral, los cambios introducidos generan un clima de incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes, pues perciben que se obstaculizan los procesos de integración y se ponen en riesgo derechos adquiridos.

El documento cuestiona especialmente los posibles obstáculos para el acceso a documentación, a los servicios de salud pública, a la educación y al empleo formal, impactando de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables, como mujeres, niños y trabajadores informales. Asimismo, se hace mención al increase de rechazos en los controles fronterizos y a ciertos operativos migratorios que, a juicio de la Iglesia, profundizan la sensación de inseguridad y estigmatización, creando un entorno hostil que limita el ejercicio de derechos fundamentales.

La Pastoral también estableció un vínculo directo entre la política migratoria y las dificultades económicas y laborales que afectan a amplios sectores de la población, poniendo como ejemplo a trabajadores que se desplazan hacia zonas petroleras, puertos y polos productivos, donde suelen enfrentar condiciones laborales precarias y situaciones de explotación, agravadas ahora por un marco normativo más restrictivo. Frente a este escenario, la institución reafirmó su compromiso histórico de acompañar pastoralmente a las comunidades migrantes y de abogar por políticas públicas que garanticen una integración social efectiva y el acceso sin discriminación a derechos básicos.

En un tono conciliador, llamó a reducir la confrontación política y a promover el respeto por la dignidad humana y las diferencias, un mensaje que rápidamente generó repercusiones en el ámbito oficial. Desde la Casa Rosada, en respuesta, defendieron la reforma argumentando que busca reforzar los controles fronterizos y ordenar los mecanismos de ingreso y permanencia, con el objetivo de combatir el tráfico de personas y la informalidad laboral, aunque reconocieron la necesidad de dialogar con la Iglesia.

Este episodio suma un nuevo capítulo a las tensiones crecientes entre el gobierno y sectores de la Iglesia católica, que en las últimas semanas también habían expresado críticas por otras medidas de ajuste económico y su impacto en los más pobres. La Pastoral concluyó exhortando a la sociedad civil y a las autoridades a construir un país de acogida, donde la movilidad humana sea reconocida como un aporte al desarrollo y no como una amenaza





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