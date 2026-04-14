La Iglesia argentina respalda al Papa León XIV ante las críticas de Trump

La Iglesia argentina, liderada por el arzobispo Marcelo Colombo, muestra su apoyo a León XIV frente a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se destaca la defensa de la paz y el papel del Papa como promotor de valores evangélicos.

La Iglesia argentina muestra un fuerte respaldo al mensaje y la figura de León XIV, en medio de la controversia surgida entre el Papa y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump . Trump acusó al pontífice de ser 'débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior ', lo que generó diversas reacciones en el ámbito religioso y político. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo , en respuesta a una consulta de LA NACION, enfatizó el papel del Papa como promotor y defensor de la paz en un contexto internacional marcado por la violencia y los conflictos. Colombo destacó que la escalada de la violencia revela la prevalencia de los intereses individuales sobre la búsqueda de soluciones pacíficas y resaltó la constante labor del Papa en pro de la paz desarmada, citando su reciente mensaje en la Jornada Mundial de la Paz.

El arzobispo de Mendoza también subrayó la importancia de la figura papal como un testimonio del evangelio y un servicio de buen pastor, quien con libertad y en cumplimiento de su misión pastoral, pide por la paz y exhorta a los líderes mundiales a trabajar en su construcción. La Conferencia Episcopal Argentina reitera su apoyo al Papa, reafirmando la importancia de su mensaje en un mundo cada vez más convulsionado.

El contrapunto entre Trump y el Papa se produce en un momento en que el presidente argentino, Javier Milei, ha expresado su alineamiento con Trump. Se espera que Milei viaje a Israel para los actos conmemorativos de la independencia, lo que podría impedir su asistencia a la misa que se celebrará en la Basílica de Luján por el primer aniversario del fallecimiento de Francisco, a la cual fueron invitados, por la Conferencia Episcopal, tanto el Presidente como sus ministros, gobernadores y los titulares del Senado y la Cámara de Diputados. El posicionamiento de la Iglesia argentina en este contexto refleja una postura firme en defensa de los valores evangélicos y en contra de la beligerancia.

En una conversación con periodistas durante su viaje a Argelia, el Papa afirmó no tener miedo ni a la administración Trump ni a proclamar el mensaje del Evangelio. 'No somos políticos. No estamos buscando hacer política exterior, como él la llama, con la misma perspectiva que él podría entenderla. Pero sí creo que el mensaje del Evangelio, ‘benditos sean los pacificadores’, es un mensaje que el mundo necesita escuchar hoy', fueron sus palabras.

Monseñor Colombo, ante la consulta sobre el temor de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán adquiera un carácter religioso, enfatizó que el Papa en su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, instó a vigilar el intento de convertir los pensamientos y las palabras en armas.

El arzobispo de Mendoza citó las palabras del Papa sobre la necesidad de ir más allá de los lazos de sangre o étnicos, más allá de las fraternidades que solo reconocen al semejante, en respuesta a quienes buscan convertir sus pretensiones bélicas en cuestiones religiosas.

Fuentes de la Iglesia consultadas por este diario resaltaron el respaldo de los obispos en Estados Unidos a las afirmaciones del Papa.

Se destaca que, a diferencia de Trump, el Papa mantiene un enfoque mesurado, sin intervenir directamente en política, pero cumpliendo su rol de predicar el evangelio y ofrecer una voz moral en el escenario internacional, aunque sin el peso político de otros actores





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