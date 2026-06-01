La ICC actualiza su Reglamento de Arbitraje: cambios clave para agilizar y fortalecer la resolución de conflictos internacionales

Nuevo reglamento de la Cámara de Comercio Internacional introduce medidas para reducir tiempos, aumentar la claridad y adaptarse a las necesidades de empresas y Estados en arbitrajes internacionales.

La Cámara de Comercio Internacional ( ICC ) ha implementado una importante actualización de su Reglamento de Arbitraje, que entró en vigor este mes y será aplicable a todas las solicitudes que se presenten a partir de esta fecha.

Este nuevo reglamento incorpora herramientas diseñadas para reducir el tiempo de resolución de conflictos, ofrecer mayor claridad en los procesos y responder a las necesidades actuales de empresas, inversionistas, países y organismos públicos que recurren al arbitraje internacional. Según datos de la ICC, el año pasado se registraron 881 nuevos casos bajo este reglamento, con un valor estimado de 299 mil millones de dólares, y disputas que oscilaron entre 2,500 y 31,000 millones de dólares.

El sistema de resolución de conflictos de la ICC es el más utilizado a nivel mundial y, a diferencia de los tribunales públicos, garantiza la privacidad de las disputas. Las principales modificaciones incluyen la eliminación de los Términos de Referencia obligatorios en procedimientos estándar, nuevas reglas para fortalecer la independencia e imparcialidad de los árbitros, mayor claridad en materia de confidencialidad, la posibilidad de resolver reclamaciones manifiestamente infundadas mediante determinación temprana, así como disposiciones para la firma y notificación electrónica de laudos.

Además, el Reglamento 2026 amplía el alcance de los procedimientos expeditos, eleva el umbral para su aplicación automática a controversias de hasta 4 millones de dólares y crea un nuevo procedimiento altamente expedito, mediante el cual las partes podrán optar por obtener un laudo final en un plazo aproximado de tiempo no especificado en el texto original pero que se menciona como acortado. Claudia Salomon, presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, destacó que las nuevas reglas buscan garantizar que el arbitraje ICC siga respondiendo a las necesidades de empresas, Estados y entidades estatales en todo el mundo, preservando la flexibilidad, integridad procesal y confianza que caracterizan a este mecanismo.

Para México, esta actualización es especialmente relevante en un momento en el que la certidumbre jurídica, la protección de inversiones y la solución eficiente de controversias son factores determinantes para aprovechar las oportunidades del comercio internacional, el nearshoring y la próxima revisión del T-MEC





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