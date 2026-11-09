La historia infantil de Merentiel en Boca: el detalle emotivo que conecta con la hinchada

Miguel Merentiel compartió una foto de su infancia con la camiseta de Boca Jrs tras su segundo título. Conoce el contexto de este gesto emotivo.

El delantero uruguayo Miguel Merentiel reforzó su vínculo emocional con la hinchada de Boca Juniors al publicar una foto de su infancia vistiendo la camiseta del club. Este gesto surgió tras la consagración del equipo en la tabla anual, generando una respuesta inmediata de los seguidores que celebran su integración al plantel.

Tras los festejos por el triunfo ante Defensa y Justicia, Merentiel publicó varias historias en su cuenta de Instagram. Entre ellas, destacó una imagen antigua en la que aparece como niño junto a hinchas del club, acompañado de la frase: "Quién le iba a decir a ese pibe que iba a lograr algo así".

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Origen deportivo y trayectoria

Nacido en Paysandú, Uruguay, hace 30 años, el futbolista siempre estuvo relacionado con Peñarol, club de donde surgió futbolísticamente. A pesar de esta conexión histórica con el club rival, Merentiel fue titular y jugó los 90 minutos completos ante el Halcón, precisamente el mismo equipo en el que había estado antes de desembarcar en la institución de La Boca.

Estadísticas y rendimiento deportivo

Este es el segundo título que logra Merentiel con la camiseta de Boca desde su arribo a comienzos de 2023, aunque sin dudas se trata del más importante. Disputó 27 partidos entre Apertura y Clausura, donde anotó nada menos que 10 goles, consolidando su estatus como una pieza clave del ataque.

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El último gol de Merentiel con la camiseta de Boca fue ante Vasco da Gama, en el Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Esta anotación fue determinante para el club, colocándolo en una posición destacada en la historia del equipo, solo detrás de figuras legendarias como Martín Palermo, Carlos Tevez, Rodrigo Palacio y el Pipa Benedetto.

Impacto y proyección futura

Con su presencia constante y sus goles decisivos, Merentiel ha demostrado un compromiso total con los objetivos del equipo. La reacción de los aficionados ante esta imagen de su infancia refleja cómo los detalles personales y la conexión con los orígenes del jugador fortalecen el lazo entre el ídolo y la barrabrava, consolidándolo como una figura relevante en el contexto actual del fútbol argentino y uruguayo.