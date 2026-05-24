La historia detrás de Casa Beza restoran:identity, comida, vino y relajación en Buenos Aires

El próximo restaurante de Belén Zanchetti, Casa Beza, ofrece una experiencia única en la zona Este de Belgrano de Buenos Aires. El restaurante se asienta en una casa centenaria que ha sido restaurada y presenta una decoración cálida y acogedora con plantas y pinturas en la pared. El vino natural es parte integrante de la identidad de Casa Beza, por lo que se ofrecen una amplia variedad de vinos naturales en la carta, y junto con ellos, unos platillos de comida envolventes, sabrosos y la tranquilidad que brinda cocinar con komentarz

Casa Beza fue fundada hace poco y cuenta con un restaurante mágico en Buenos Aires ; la propietaria descubrió que disfrutaba de la cocina propia y comenzó a buscar experiencias en la gastronomía a sus 17 años.

En Europa, Belén comenzó a trabajar como camarera y descubrió nuevas cocinas, estilos de vida y formas de abordar el vino. Durante la pandemia, Belén tomó un descanso de la cocina rápida y comenzó a buscar platos simples y bien hechos, sumado a su lema de 'Platos simples, pero bien hechos', que define a día de hoy una gran parte de la identidad de la casa.

La propietaria comenzó a probar vinos naturales y el concepto de los vinos sin aditivos o conservantes le resultó atractivo. Belén decide comprar una casa en Belgrano para sufragar la idea de tener un restaurante en la misma zona y, a fines de 2023, se mudó a Buenos Aires. Poco tiempo después, Belén alquiló una casa que terminaría convirtiéndose en su restaurante.

La decoración está definida por plantas, pinturas y fotos en la pared; asimismo, hay una amplia variedad de vinos naturales para probar y una carta de vinos incluida en los precios del restaurante





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