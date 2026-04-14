La Historia de la F1 en Buenos Aires: De Exhibiciones Legendarias a la Expectativa Actual

Un repaso por los momentos más emblemáticos de la Fórmula 1 en Buenos Aires, desde las exhibiciones de autos de F1 en el siglo XXI hasta las carreras históricas de los años 40 y 50. Se exploran los pilotos, las escuderías, los circuitos y los desafíos que han marcado la presencia de la máxima categoría del automovilismo en la capital argentina.

Desde las presentaciones de Red Bull y Williams en este siglo, hasta las icónicas carreras de los años 40 y 50, la historia de la velocidad en el asfalto porteño está llena de momentos memorables. La expectativa por ver un monoplaza de Fórmula 1 en Buenos Aires es siempre alta, especialmente cuando un piloto argentino está involucrado. La exhibición del 26 de abril no será la primera vez que un auto de F1 recorra las calles de la ciudad, ya que existen antecedentes de exhibiciones y carreras emocionantes a lo largo de la historia. Daniel Ricciardo fue el último en mostrar un auto de F1 en Buenos Aires , con el RB7 en 2012, pero antes que él, y mucho antes, otros pilotos y escuderías dejaron su huella en la capital argentina.

En 2007, durante la semana previa a los 200 kilómetros de Buenos Aires, un Williams rugió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Pechito López, quien tuvo una oportunidad frustrada de llegar a la F1, fue el último representante nacional en hacer vibrar los motores de un monoplaza en su tierra natal. Pero si retrocedemos en el tiempo, encontraremos que hubo otras ocasiones en las que los autos más veloces del mundo resonaron en el asfalto porteño. La Costanera Sur en los años 30, junto a Retiro y Palermo en los 40 y la Costanera Norte en los 50, fueron escenarios de velocidad y adrenalina. El 6 de febrero de 1949, bajo una lluvia torrencial en los Bosques de Palermo, Oscar Alfredo Gálvez hizo historia al vencer a los europeos, marcando un hito en las Temporadas Internacionales, donde pilotos del Viejo Continente competían con los locales.

En febrero de 1951, Froilán González ganó dos carreras con una Ferrari en la Costanera Norte, antes de su histórica victoria en el GP de Gran Bretaña. Sin embargo, la historia de la F1 en Buenos Aires también enfrentó desafíos. La ordenanza 17.348/60 prohibió las carreras de autos en la ciudad, excepto en el Autódromo, inaugurado en 1952. Esta norma, derogada en 2011, representó un obstáculo para el proyecto de repatriar la F1 a principios de los 90, que planeaba un circuito callejero en Palermo. A pesar de los esfuerzos, el retorno oficial se materializó el 9 de abril de 1995 en el Autódromo Gálvez, retomando así la tradición de la Fórmula 1 en la capital argentina. La pasión por la velocidad y la emoción de la F1 siempre han tenido un lugar especial en el corazón de los fanáticos porteños, y cada exhibición o carrera es una oportunidad para revivir esa pasión





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