La historia de Carlos Maidana: de policía exonerado a líder de una banda de boqueteros

Carlos Maidana, exintegrante de la Policía Federal expulsado en 1995, fue arrepentido en un caso que terminó con la carrera del fiscal Scapolan. Ahora fue detenido como jefe de una banda que planeaba robar dos bancos mediante boquetes en Morón y Baradero.

La historia de Carlos Maidana es un ejemplo de cómo el crimen puede reciclarse. Ex miembro de la Policía Federal hasta 1995, cuando fue exonerado por mala conducta, Maidana se convirtió en arrepentido en una causa que desmoronó la carrera del fiscal Scapolan, involucrando a 24 policías bonaerenses y a un grupo de abogados.

Este caso, que tramitó en San Isidro, reveló una red de corrupción policial y narcotráfico, donde se denunció el robo de más de media tonelada de cocaína durante un operativo antinarcóticos. Maidana, entonces arrepentido, declaró contra el sargento Baeta, un policía bonaerense que tenía vínculos con un contador que lavaba dinero para bandas narcos. El contador fue asesinado en 2019 después de dar detalles a la Justicia.

Ahora, 30 años después, Maidana fue detenido como líder de una banda de boqueteros que planeaba robar dos bancos: una sucursal del Banco Nación en Morón y otra del Banco Provincia en Baradero. La investigación comenzó el 19 de mayo pasado con un correo electrónico anónimo enviado a la fiscalía. En el mensaje, una persona aportaba información precisa sobre el plan criminal: los ladrones pretendían ingresar a las sucursales bancarias cavando túneles desde locales vecinos.

En Morón, utilizarían una zapatería y una playa de estacionamiento linderas al banco de la avenida Rivadavia al 18.000. En Baradero, una casa lindera al Banco Provincia daba directamente al sector de bóvedas. La banda había alquilado los locales meses antes y realizó mediciones y planos.

El líder técnico, un experto en perforaciones, realizó pruebas de campo el 17 de mayo golpeando paredes con macetas de cemento desde el patio de un inmueble para verificar que las alarmas, previamente manipuladas, no se activaran. Maidana se encargaba de proveer los discos de corte, rotopercutoras y hasta 100 bolsas de arpillera para ocultar los escombros.

La banda denominó al asalto en Morón como Robo al Tesoro, con la intención de acceder a las cajas de seguridad y a la bóveda donde se guardan lingotes de oro y fajos de dólares. Maidana operaba desde una quinta en la localidad de Paso del Rey, en Moreno. Para moverse utilizaba tres camionetas Toyota SW4 con chapas patentes adulteradas y una camioneta Volkswagen Amarok blanca con llantas y espejos retrovisores pintados en negro.

Iba armado con una pistola marca Taurus robada durante una entradera en Adrogué. Los detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron identificar a los 12 presuntos integrantes de la banda gracias a seguimientos e interceptaciones. En allanamientos simultáneos, detuvieron a todos y secuestraron las herramientas, las bolsas de arpillera y los vehículos.

El expolicía Maidana tenía un rol de jefe: coordinaba la logística, supervisaba las pruebas y mantenía contacto con empleados infieles de los bancos que habrían proporcionado información determinante. Su pasado como arrepentido en el caso Scapolan lo marcó: se fugó durante un tiempo, dedicándose a extorsionar a traficantes peruanos en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, hasta que fue recapturado. Ahora enfrenta cargos por tentativa de robo agravado y asociación ilícita





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