Alex Arce, goleador del Millonario, pasó de vender por la calle a convertir en Argentina. Conoce cómo llegó a River y su impacto en la selección de Paraguay.

Alex Arce, el delantero que está en la órbita de River Plate, transformó su trayectoria deportiva desde una humble liga amateur hasta convertirse en una figura clave para el fútbol argentino y la selección de Paraguay. El Millonario consultó condiciones a Independiente Rivadavia por el goleador, quien es un emblema de su club de origen y ha demostrado una capacidad anotadora excepcional en diferentes competiciones.

El ascenso desde la liga amateur y el trabajo como vendedor

La historia de Arce comenzó lejos de los reflectores de los grandes estadios, jugando en una liga amateur y trabajando como vendedor ambulante para sostenerse económicamente. A fines de 2018, había sufrido la frustración de quedar libre de su anterior equipo, que competía en la División Intermedia, la segunda categoría de Paraguay, donde marcó siete tantos alternando entre titular y suplente. Aún sin haberse podido establecer económicamente, la pandemia de coronavirus que afectó al mundo le cambió la vida.

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Debió trabajar como vendedor ambulante mientras buscaba una oportunidad en el fútbol. Él todavía no lo sabía, pero los meses posteriores al certamen que disputó con Rubio Ñu marcarían su destino para siempre. La pandemia obligó a muchos a reinventarse, y Arce aprovechó ese tiempo de incertidumbre para destacar en torneos que, aunque no son profesionales, se vuelven muy competitivos.

El éxito en Sportivo Ameliano y el vínculo con Humberto García

Aún sin haberse podido establecer económicamente, la pandemia de coronavirus que afectó al mundo le cambió la vida. Debió trabajar como vendedor ambulante mientras seguía jugando. En esa época, los jugadores que no tienen un buen ingreso, se buscan uno ahí. El cruce entre ambos se dio a fines de 2019, por una de las semifinales, donde el equipo de Arce se llevó la victoria ante el Botellón.

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Nosotros teníamos una idea de juego definida y contábamos con un delantero con las mismas características, pero de una edad avanzada. Encontrar un nueve que sepa qué hacer con la pelota cuando la tiene es difícil y eso es lo que mejor vimos en él, afirmó Humberto García, entrenador que vio en Arce a un jugador capaz de ejecutar tiros libres, gambetear en velocidad y aprovechar sus 187 centímetros y fuerza en el salto para un juego aéreo peligroso.

Llegada a Libertad, Copa de Paraguay y el préstamo en Liga de Quito

Así fue como Arce se sumó al conjunto de Asunción. Esa campaña el goleador anotó 24 tantos y fue clave para que su equipo lograra ascender tras finalizar en la cuarta posición y vencer a Sportivo Luqueño en la promoción. Su paso por el club fue bastante exitoso porque en la División Intermedia rindió muy bien y ya en Primera conquistó la Copa de Paraguay en 2022 frente a Nacional y la Supercopa frente a Olimpia.

En el medio, tuvo un préstamo en Liga de Quito, entre febrero de 2024 y julio de 2025, donde también acumuló 42 goles en 65 duelos. Más allá de sus buenos números en el elenco ecuatoriano, Arce eligió volver al club de su vida. Incluso lo hizo después de haber debutado en la selección de Paraguay a mediados de 2024.

Participación en el Mundial 2026 y el futuro con River Plate

Alex Arce disputó dos encuentros con Paraguay en el Mundial 2026, donde la Albirroja eliminó a Alemania. Con la camiseta que disputó la última Copa del Mundo y a sus 31 años, vive un momento soñado e impensado en sus inicios como futbolista. Detrás de cada festejo cada vez que empuja la pelota al fondo de la red, el paraguayo da un paso más hacia su objetivo, según le contó al diario García.

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Mi sueño es hacerle una casa, en eso estoy ahora. Quiero seguir haciendo más goles y más adelante si me sale una transferencia importante va a ser una bendición muy grande para mí, afirmó el delantero. El equipo de Arce se llevó la victoria ante el Botellón, iniciando una escalada que lo llevó a convertirse en el máximo anotador de todas las categorías de Argentina en 2023.