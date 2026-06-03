La histórica planta láctea de Suipacha reabre tras nueve meses de inactividad

La Justicia autorizó a la firma Compañía Láctea Suipacha S.A. a operar la emblemática planta, que estuvo cerrada casi un año. El proyecto, liderado por el exdirectivo de Parmalat Pablo Acsi, prevé procesar 50.000 litros diarios de leche y reincorporar a 25 trabajadores en una primera etapa.

Tras nueve meses de inactividad, la histórica planta láctea de Suipacha , con más de 70 años de trayectoria en el corazón de la provincia de Buenos Aires, volverá a funcionar.

El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo del juez Leandro Julio Enríquez, dio luz verde para que la firma Compañía Láctea Suipacha S.A. opere la fábrica. El contrato incluye no solo el predio industrial sino también las maquinarias y las marcas emblemáticas como Lácteos Conosur y La Suipachense con vos desde siempre. Al frente del proyecto está Pablo Acsi, empresario con experiencia en el sector y exdirectivo de Parmalat.

La firma que lidera será la responsable de rescatar una usina que parecía condenada al cierre definitivo. El camino hacia la reapertura no ocurrió de un día para el otro. Durante sus últimos años, la empresa quedó bajo el control del grupo venezolano Maralac a través de Lácteos Conosur S.A. , y el concurso preventivo fracasó.

La Justicia no tuvo más alternativa que decretar la quiebra directa en noviembre de 2025, poniendo fin a décadas de producción ininterrumpida. La medida contó con el respaldo del sindicato ATILRA y del municipio de Suipacha. La presencia de los operarios en la puerta evitó el vaciamiento de activos clave. Entre los equipos que se salvaron figuran la secadora de leche en polvo y la máquina de envase tetra, ambos de alto valor estratégico.

Durante meses, los trabajadores resistieron en la entrada de la fábrica con un objetivo claro: que la planta no quedara desmantelada antes de que apareciera una solución. Ahora, la nueva concesionaria iniciará una etapa de acondicionamiento técnico. El municipio anticipó gestiones conjuntas con ministerios provinciales para acelerar los trámites de habilitación ante organismos de control.

La planta procesará 50.000 litros diarios de leche, principalmente para producir leche en polvo mediante la secadora, y la quesería, que fue uno de los rubros emblemáticos de la planta, quedará para una etapa posterior. La prioridad es estabilizar las líneas de mayor rentabilidad. Entre 25 y 30 trabajadores regresarán en una primera fase, con proyección de ampliar la dotación a medida que la producción gane estabilidad.

En su pico máximo, la planta llegó a emplear a 140 personas en Suipacha. La resolución del juez Enríquez no fue solo una medida económica. El magistrado subrayó que el funcionamiento de la planta mejora las condiciones de realización futura del activo. Es decir, una fábrica en marcha vale más que una fábrica parada y oxidada.

El alquiler generará ingresos que se depositarán en una cuenta judicial, destinados al pago parcial de los acreedores que quedaron en la cola tras la quiebra. La Suipachense vuelve al ruedo con un desafío enorme por delante, pero tras nueve meses de abandono, el primer paso está dado: las máquinas volverán a funcionar. La noticia ha generado expectativas en la comunidad local, ya que la planta representa una fuente histórica de empleo y desarrollo para la región.

Además, se espera que la reapertura dinamice la economía de Suipacha y sus alrededores, reactivando la cadena de proveedores de leche y servicios logísticos. Los trabajadores, que mantuvieron una vigilia constante durante el cierre, celebran la decisión judicial y confían en que la nueva gestión podrá sostener la producción a largo plazo.

Pablo Acsi, por su parte, ha manifestado su compromiso de recuperar la calidad de los productos lácteos que hicieron famosa a la marca, y ya se encuentran en conversaciones con tambos de la zona para asegurar el abastecimiento de materia prima





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