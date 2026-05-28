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La hinchada de River se descontenta con la derrota ante Blooming

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La hinchada de River se descontenta con la derrota ante Blooming
River PlateBloomingMonumental
📆5/28/2026 12:14 AM
📰DiarioOle
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La paciencia de los hinchas se agotó en el Monumental tras la derrota ante Blooming. El ambiente en el estadio fue de frustración y descontento.

La hinchada de River expresó su descontento en el Monumental tras la derrota ante Blooming . La paciencia de los hinchas se agotó y se percibió un ambiente de frustración en el estadio.

A pesar de la presencia de jugadores como Santiago Beltrán y Franco Armani, la monotonía se rompió con la llegada de River, pero el equipo no pudo evitar la derrota. Los hinchas expresaron su descontento con el equipo y algunos jugadores, como Ian Subiabre y Maxi Salas, fueron objeto de reproche. La derrota ante Belgrano en la final también se mencionó como una razón para la frustración de los hinchas

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River Plate Blooming Monumental Derrota Frustración

 

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