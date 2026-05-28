La hinchada de River se descontenta con la derrota ante Blooming

La paciencia de los hinchas se agotó en el Monumental tras la derrota ante Blooming. El ambiente en el estadio fue de frustración y descontento.
La hinchada de River expresó su descontento en el Monumental tras la derrota ante Blooming . La paciencia de los hinchas se agotó y se percibió un ambiente de frustración en el estadio.
A pesar de la presencia de jugadores como Santiago Beltrán y Franco Armani, la monotonía se rompió con la llegada de River, pero el equipo no pudo evitar la derrota. Los hinchas expresaron su descontento con el equipo y algunos jugadores, como Ian Subiabre y Maxi Salas, fueron objeto de reproche. La derrota ante Belgrano en la final también se mencionó como una razón para la frustración de los hinchas
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