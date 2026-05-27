La Guerra de Malvinas: Un juicio histórico

El Consejo Superior de las Fuerzas Armadas condenó a los comandantes de la Junta Militar por su desempeño en la Guerra de Malvinas. El juicio duró poco más de dos años y seis meses. Los comandantes condenados fueron el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Isaac Anaya y el brigadier Eduardo Lami Dozo.

Cuando los militares condenaron a los que condujeron la Guerra de Malvinas y el informe que sugirió pena de muerte. Hace 40 años, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas condenó a los comandantes de la Junta Militar por su desempeño en la Guerra de Malvinas.

El 15 de mayo de 1986, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) emitió un fallo histórico en la denominada Causa Malvinas. Tras un juicio que duró poco más de dos años y seis meses, condenó a los comandantes que integraban la tercera Junta Militar: el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Isaac Anaya y el brigadier Eduardo Lami Dozo.

Es el único acto de Justicia que hay en relación a las responsabilidades estratégicas, operativas y penales derivadas de la Guerra de Malvinas. Las malas decisiones, las fallas operativas, los errores de cálculo, la falta de profesionalismo, la negligencia e improvisación criminal... todo recayó en tres condenados. Nada más. Al mismo tiempo, el CONSUFA los juzgaba por su desempeño en la Causa Malvinas.

Héctor Tessey es capitán (RE) del Ejército Argentino y veterano de la Guerra de Malvinas: se desempeñó como Jefe de la Batería C del Grupo de Artillería 3 en los combates por la defensa de Puerto Argentino. Puso el cuerpo en el campo de batalla y padeció en carne propia la ineptitud de los superiores. Es, entre otros títulos, Licenciado en Ciencias de la Educación y Magíster en Defensa Nacional.

Hizo su tesis sobre el Informe Rattenbach, el documento que utilizó el CONSUFA como base para el juicio por la Causa Malvinas. Hoy dedica su vida a la docencia y la investigación. El gobierno militar decide enjuiciar a los comandantes que ordenaron y condujeron la guerra porque necesitaban dar una respuesta al interior de la fuerza, que se debatía en internas, como siempre, pero también a la sociedad que manifestaba su descontento con el Proceso de Reorganización Nacional.

Ni el Informe Rattenbach ni el CONSUFA cuestionan el derecho legítimo de la República Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas, pero ambos condenan de manera categórica la decisión de ir a la guerra en las condiciones en que se hizo. Rattenbach sostiene que la Guerra de Malvinas fue una maniobra política, de política internacional, pensada, analizada y planteada, pero mal prevista.

Él dice que está bien hacer una operación de ese tipo para decirle a Gran Bretaña vamos a dialogar, déjense de correr el arco. Sí, el que proponía ocupar para negociar. Todos los países usan el instrumento militar para su política exterior. Rattenbach dice que fue un buen plan, aunque extemporáneo.

En una de las citaciones, el general Rattenbach le pregunta a Galtieri ¿por qué hicieron eso el 2 de abril? ¿por qué no esperó que mejore el clima, que la flota británica se desarme? Galtieri declara que había que defender la dignidad nacional tras el Incidente Davidoff en las Islas Georgias.

Además, Galtieri dice que anticipó la operación porque en 1983 se iban a cumplir 150 años de ocupación británica y eso hubiese puesto al país en una situación legalmente incómoda. A lo que Rattenbach responde que en el Derecho Internacional, 150 años no dan derecho a nada. Entre el Incidente Davidoff y el día del desembarco argentino, el 2 de abril, pasaron apenas dos semanas. El plan estaba muy a mano.

En diciembre de 1981, cuando le ordenan al almirante Carlos Büsser, al general Osvaldo García y al brigadier Sigfrido Plessl piensen esto, los tres contestan bueno, pero nunca antes de agosto o septiembre. Y después les dicen achiquen y ellos responden bueno, pero nunca antes del 15 de mayo. Y cuando pasa lo de Davidoff, en marzo, Galtieri les dice ya, es ahora.

Büsser tenía al Batallón de Infantería de Marina 2 entrenándose en operaciones anfibias y de desembarco en la zona de Puerto Madryn. Estaban con el fusil tibio, digamos. Así, sin más juicio ni argumentos, se precipitó la acción. El plan de ocupación, el original, lo armaron entre Büsser, García y Plessl, por pedido de la Junta. El que lo impulsa dentro de la Junta es Anay





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