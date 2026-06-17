La guerra de las divisas: dólar, yuan y euro en la pugna por la hegemonía global

Un análisis sobre la creciente competencia entre el dólar, el yuan y el euro por el dominio financiero mundial, y cómo las estrategias económicas y geopolíticas de Estados Unidos, China y Europa redefinen el orden monetario internacional.

La guerra de las divisas se intensifica en un mundo cada vez más multipolar. Ya no solo se compite por influencia geopolítica o mercados, sino que las potencias buscan imponer el dólar , el yuan y el euro como instrumentos dominantes del comercio y las finanzas globales.

El dólar, que a comienzos de los 2000 representaba más del 70% de las reservas de los bancos centrales, registra un declive lento pero sostenido, según un informe de marzo de 2026. La dependencia global de la moneda estadounidense le permite a Washington emitir deuda y sancionar rivales, pero su hegemonía se erosiona ante el avance de sus competidores. China aprovecha una capacidad industrial de bajo costo difícil de igualar para impulsar el yuan.

Aunque su moneda solo representa una fracción de las reservas mundiales, su verdadero poder está en el flujo de pagos. Tras desarrollar sistemas alternativos al SWIFT occidental, el yuan ya disputa el comercio directo de petróleo y manufacturas en gran parte del Sur Global. La incorporación de gigantes hidrocarburíferos a los BRICS dinamitó el histórico pacto del petrodólar de los años 70.

Como señala un diplomático, el avance del yuan no debe entenderse como un reemplazo inmediato del dólar, sino como parte de una tendencia hacia una mayor diversificación monetaria internacional. China no necesita desplegar portaaviones para ganar terreno; su ventaja radica en una estructura estatal que combinó planificación estratégica, inversión en infraestructura y fortalecimiento industrial.

Europa, por su parte, apuesta a las regulaciones ambientales y al financiamiento verde para reforzar el papel internacional del euro y asegurar el acceso a insumos estratégicos. Ante la pérdida de terreno en el comercio tradicional, encontró una fortaleza en el mercado internacional de bonos verdes y sustentables, el único nicho donde compite de igual a igual con el dólar.

Sin embargo, los europeos pagaron el costo de las sanciones energéticas comprando gas norteamericano cinco veces más caro, y admitieron haber llegado tarde. El BCE advirtió sobre la fragmentación monetaria y la necesidad de reaccionar, señalando que varios países avanzan en alternativas tecnológicas a los sistemas de pago tradicionales, y que el uso de monedas no tradicionales crece para la financiación y el comercio internacional.

En América Latina, China avanza sin prisa pero sin pausa, mientras Brasil consolida acuerdos para liquidar comercio bilateral en monedas locales. La pregunta que surge es: si el principal socio comercial es China, ¿por qué todo el comercio debe canalizarse necesariamente a través del dólar? Esa discusión refleja cambios estructurales en la economía internacional que redefinirán el orden monetario global en las próximas décadas





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