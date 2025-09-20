La Guarida: Transformando tecnología en sonrisas para niños hospitalizados

Una ONG convierte computadoras en desuso en consolas de videojuegos para alegrar a niños internados en hospitales, combinando tecnología, solidaridad y arte.

En varios hospitales pediátricos del país, el sonido de los videojuegos y las risas frente a la pantalla se han convertido en algo habitual. No se trata de torneos de gaming ni de salas recreativas, sino de la alegría de los niños internados que encuentran un momento de distracción gracias a La Guarida, una ONG que transforma computadoras y hardware en desuso en estaciones de juego diseñadas para acompañar a los pacientes menores durante su estancia hospitalaria.

La iniciativa nació en plena pandemia, cuando dos amigos comenzaron a experimentar con computadoras personales antiguas. Lo que empezó como un hobby se transformó en un proyecto con un impacto directo en hospitales públicos, donde combinan solidaridad, creatividad y tecnología.\En una entrevista con TN Tecno, Miguel Blanco, fundador de La Guarida, recordó los inicios del proyecto: Durante la pandemia, jugar videojuegos fue mi refugio. Junto con Dylan, mi amigo y actualmente el otro 50% de La Guarida, nos dimos cuenta de que podíamos dirigir nuestra pasión hacia algo más trascendente. En ese momento, su canal de Twitch, donde realizaba transmisiones de videojuegos, se convirtió en un espacio para experimentar, compartir juegos y conectarse con otros aficionados. Con el tiempo, el canal comenzó a generar ingresos y, en vez de quedarse con ese dinero para sí mismos, Miguel y Dylan decidieron emplearlo en acciones solidarias. Así, comenzaron a adquirir alimentos para preparar viandas y distribuirlas a personas en situación de calle. Nos hacía muy felices, pero sentíamos que queríamos crear un impacto más profundo y duradero, relató Miguel. La búsqueda de un proyecto con mayor alcance los condujo a descubrir la problemática de los niños internados en hospitales públicos. Muchos enfrentan largas estadías, procedimientos dolorosos y limitaciones para acceder a entretenimiento que pueda distraerlos o alegrarles el día. Los cables desordenados, la falta de televisión o la dificultad de conectar consolas tradicionales dificultaban que los niños pudieran jugar. Miguel vio en ello una oportunidad para combinar su experiencia tecnológica con un propósito social: crear consolas que fueran seguras, portátiles y listas para usar, sin complicaciones para el personal del hospital.\El primer prototipo fue un maletín que integraba monitor, consola y mandos. Todo estaba pensado para que un niño pudiera conectarlo y jugar de inmediato, sin necesidad de botones adicionales ni cables enredados. La primera entrega fue al Hospital Garrahan, en el área de Hemodiálisis. Miguel recuerda la mezcla de nerviosismo y emoción: No sabía cómo reaccionarían los niños ni el personal. Cuando encendimos la consola y pregunté qué querían jugar, eligieron fútbol. Verlos disfrutar, perderse en el juego y sonreír fue el momento de mayor alegría. Esa experiencia sirvió de prueba piloto: las necesidades y observaciones de los médicos y enfermeras ayudaron a mejorar los prototipos siguientes, ajustando el diseño para que fuera más funcional, seguro y adaptable a diferentes entornos hospitalarios. Cada consola es única, intervenida por artistas invitados. Los equipos pasan por varias etapas: limpieza y revisión del hardware, instalación de software, montaje y, finalmente, la intervención artística. Queremos que los niños tengan un equipo funcional, pero también hermoso y motivador. La intervención artística convierte la consola en una obra de arte jugable, explica Miguel. Entre los colaboradores se encuentra el escenógrafo de La Renga, quien diseñó consolas basadas en portadas de álbumes, creando un vínculo entre música, arte y videojuegos. Para proteger estas obras, cada consola recibe varias capas de barniz resistentes a los productos de limpieza utilizados en hospitales, asegurando durabilidad y seguridad. Las consolas están diseñadas según las necesidades del hospital. Las tipo maletín, sin ventiladores, son ideales para salas de aislamiento. Las tipo carrito se utilizan en entornos menos estrictos, como salas de hemodiálisis o internaciones ambulatorias. El software utilizado es libre y basado en Linux, lo que permite emular videojuegos de distintas generaciones, desde Pentium I hasta procesadores i3 de tercera o cuarta generación. Cada consola recibe la cantidad de juegos que su hardware puede soportar para garantizar una experiencia fluida para los niños. La Guarida recibe equipos en desuso de particulares y empresas, siempre que funcionen correctamente para llegar en las mejores condiciones a los hospitales. Aquellos elementos que no se pueden recuperar son reciclados de manera responsable, evitando la contaminación y promoviendo la educación tecnológica: Rescatamos motores de impresoras para talleres de robótica, fomentando la creatividad y el aprendizaje, nos contó Miguel. El proyecto funciona principalmente con aportes de la comunidad y de los propios integrantes, sin subsidios oficiales





todonoticias / 🏆 2. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

ONG Hospitales Videojuegos Niños Solidaridad

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Horror en el geriátrico: una mujer de 95 años asesinó a una sobreviviente del HolocaustoLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Leer más »

Encontraron muerta a una pareja en un descampado de Salta: investigan una macabra hipótesisLa Policía pudo establecer que se trata de un hombre de 32 años y una joven de 22, quien ya fue identificada por su familia.

Leer más »

Una investigación muestra que los humanos son muy superiores a una IA al intentar vendernos algoVideo publicado el 19/06/2024 por LA NACION

Leer más »

¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? China planearía invadir a uno de los países más poderosos y no es EstadosPese a que poseen una virtual alianza, un interés cruzado podría desatar una batalla sin precedentes.

Leer más »

Un pedido de casamiento en Machu Picchu terminó en una odisea de 12 kilómetros a pie: “Fue inolvidable”Una pareja brasileña vivió una aventura inesperada: trenes suspendidos, mochilas al hombro y una travesía por la montaña para llegar a Cusco.

Leer más »

Golpearon a una chica en el tren por vestir una remera de Lali EspósitoLos seguidores libertarios de Javier Milei se mostraron enfurecidos por su relato: la acosan en las redes y reivindican la violencia que padeció.

Leer más »