El técnico de La Gloria ocultó el estado de sus figuras clave antes del duelo de cuartos de final contra River Plate, priorizando la estrategia sobre la transparencia médica.

La entidad conocida como La Gloria mantiene su tensión máxima de cara al trascendental cruce de cuartos de final contra River Plate. El entrenador confirmó que los estudios médicos de dos de sus figuras fueron realizados el martes, pero se negó a revelar los resultados. Esta decisión estratégica busca evitar que el rival obtenga ventajas tácticas durante la preparación del duelo que podría depositarlos en semifinales.

El Misterio de las Lesiones Clave

El cuerpo técnico optó por jugar al misterio durante una práctica abierta a la prensa en las instalaciones de La Agustina. No confirmó ni descartó la disponibilidad de los futbolistas, dejando la incógnita abierta hasta el último momento. La prioridad absoluta es intentar que los dos jugadores lleguen al fin de semana, aunque sus niveles de participación irán de menor a mayor durante la semana de preparación.

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La información médica quedó bajo reserva total. No se entregaron pistas sobre la gravedad de las lesiones, ya que el DT sabe que cada dato puede convertirse en una ventaja para el rival. Alex Luna no se puso ni los botines durante la sesión de entrenamiento de esta mañana. Por otro lado, Lázaro mostró un ánimo mejor y realizaba actividad en bicicleta al momento de la consulta periodística.

Localía y Apoyo Institucional

El entrenador destacó su orgullo por disputar el encuentro en el estadio propio. Explicó que la institución priorizó la cuestión deportiva por encima de la posibilidad de trasladar el partido para buscar una recaudación económica mucho mayor. Esta decisión refleja el respaldo del presidente y fortalece la identidad del grupo, que se siente muy cómodo en su propia casa.

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La Gloria cuenta con la ventaja tangible de haber terminado primero en la Zona A. Esta posición les garantiza la localía, un factor psicológico y logístico crucial en eliminatorias directas. El equipo sabe que esta ventaja no se perderá con facilidad, ya que ha sabido construirla con solidez a lo largo de la fase regular del torneo.

Estrategia Táctica sin Filtros

Ante la posibilidad de perder a dos futbolistas importantes, el cuerpo técnico ha preparado alternativas. Entrenan con uno, dos o tres sistemas tácticos distintos de manera habitual. Esta flexibilidad permite evaluar la composición del equipo en base al rival sin necesidad de realizar cambios drásticos de último minuto. El análisis se centra en sus propias armas y su forma de jugar.

Respecto al oponente, se destacó la capacidad de River Plate para acumular futbolistas en la mitad de la cancha y su calidad técnica. Sin embargo, el DT dejó claro que el análisis no pasa por mirar solamente al rival. Nos sentimos fuertes si estamos en un buen día y confiamos en la identidad que hemos construido a lo largo del campeonato.

El Desafío de los Cuartos de Final

El duelo tiene una dimensión histórica para el club, aunque el técnico evitó ponerle una etiqueta definitiva. Reconoció la jerarquía del rival, pero señaló que no lo intimida. Recordó que River Plate perdió seis partidos en la etapa anterior, mientras que su equipo solo perdió dos. Esta estadística refuerza la confianza del plantel en sus propias capacidades.

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El entrenador también hizo hincapié en la resiliencia demostrada en encuentros previos. Mencionó una situación donde el equipo estaba limitado en modificaciones y eligió hacer tres cambios juntos. Los que entraron respondieron con un rendimiento físico y futbolístico excelente. Este espíritu de lucha es la base sobre la que se construye la preparación para el próximo enfrentamiento.

Con Ronaldo Martínez llegando a los diez goles en Vélez, el contexto del fútbol argentino añade presión adicional a la gestión del equipo. La decisión de mantener el secreto sobre las bajas es una jugada de poder. Buscan imponer su ritmo y su fuerza sin dar márgenes al adversario.

La frase final del DT definió el tono de la previa. Afirmó que no tiene dudas sobre la intensidad con la que saldrán a competir. Van a salir con el cuchillo entre los dientes, una metáfora que promete un duelo físico y psicológico duro. Mientras la Gloria prepara esta noche que puede quedar en la historia, el mundo del fútbol aguarda a ver si el misterio médico rinde frutos o si la suerte decide por ellos.