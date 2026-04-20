La fuerte arremetida de Rodolfo D Onofrio contra el arbitraje tras el polémico final del Superclásico

El ex presidente de River Plate explotó contra Darío Herrera y el equipo de VAR por no sancionar un penal claro sobre el final del partido ante Boca Juniors, sembrando dudas sobre la transparencia del arbitraje argentino.

El Superclásico argentino, siempre cargado de tensiones y pasiones desbordadas, ha vuelto a ser el epicentro de una polémica arbitral que ha trascendido el terreno de juego para instalarse en el debate público de las redes sociales. En esta ocasión, la figura de Rodolfo D Onofrio , ex presidente de River Plate , ha sido la encargada de encender la mecha tras la derrota del Millonario frente a Boca Juniors .

El motivo central de su indignación fue una jugada clave sobre el final del encuentro, donde un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área grande debió ser, a juicio del ex dirigente y de gran parte de la hinchada local, sancionado como penal. La decisión de Darío Herrera, el árbitro principal del encuentro, fue dejar seguir el juego y señalar un saque de meta, una resolución que no fue corregida ni asistida por el VAR, comandado en esta oportunidad por Héctor Paletta. La gravedad de la acusación de D Onofrio radica no solo en la apreciación técnica de la jugada, sino en la sospecha sistemática sobre la integridad de la labor arbitral en los partidos de mayor relevancia del fútbol nacional. En su mensaje, publicado en sus plataformas digitales, el ex mandatario fue contundente al señalar que todo está en duda, poniendo en tela de juicio la transparencia de los mecanismos de asistencia tecnológica. Para el ex dirigente, resulta inaceptable que una acción tan evidente, que pudo haber cambiado el destino del resultado final del encuentro, haya sido omitida por los responsables de impartir justicia sin siquiera realizar una revisión exhaustiva en el monitor principal. Este episodio reaviva las críticas constantes hacia el desempeño del VAR en el campeonato local, donde la falta de criterios unificados sigue siendo un punto de fricción constante entre los clubes y la Asociación del Fútbol Argentino. La indignación de D Onofrio refleja el sentimiento de un sector importante del mundo Riverplatense, que percibe una injusticia histórica en el desenlace de este clásico. Más allá del resultado numérico, lo que se debate aquí es la credibilidad del sistema arbitral en su conjunto. La actuación de Darío Herrera, quien ya venía con un historial cuestionado, se vio agravada por la inacción de sus asistentes y del equipo de videoarbitraje, lo que convierte a este Superclásico en un recordatorio de los problemas estructurales que atraviesa el arbitraje en el fútbol argentino. Las declaraciones del ex presidente no son un hecho aislado, sino que se suman a una serie de reclamos que buscan respuestas más claras ante la falta de justicia deportiva y la opacidad con la que se manejan las decisiones en los momentos críticos de cada jornada. La pregunta sobre si habrá justicia de aquí en adelante queda flotando en el ambiente como una advertencia sobre la necesidad urgente de profesionalizar y transparentar la labor de quienes tienen la última palabra en el campo de juego





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