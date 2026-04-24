La fruta que comemos hoy: ¿tan natural como creemos?

Una bioquímica experta en glucosa cuestiona la idea de que las frutas que consumimos son completamente naturales, explicando cómo la selección artificial ha modificado su composición nutricional y cómo el consumo de jugos puede ser tan perjudicial como beber gaseosas.

Durante décadas, la fruta ha sido considerada el epítome de la alimentación natural y saludable, un alimento simple y prácticamente indiscutible en sus beneficios para la salud.

Sin embargo, en el contexto del actual y creciente debate sobre nutrición y hábitos alimenticios, una perspectiva disruptiva ha comenzado a cuestionar esta percepción tradicional. La bioquímica Jessie Inchauspé, experta en el metabolismo de la glucosa, argumenta que muchas de las frutas que consumimos habitualmente no pueden considerarse verdaderamente “naturales” en el sentido estricto de la palabra.

Su tesis central es que estas frutas son el resultado de un largo proceso de selección artificial y cruces controlados, llevados a cabo por el ser humano a lo largo de siglos, con el objetivo de aumentar su dulzura, mejorar su atractivo visual y facilitar su consumo. Para ilustrar su punto, Inchauspé propone una analogía reveladora: de la misma manera que los perros domésticos actuales son descendientes de los lobos salvajes, pero han sido significativamente modificados a través de la cría selectiva por parte de los humanos, las frutas que encontramos en los supermercados han experimentado una transformación similar.

Un ejemplo paradigmático de esta evolución es la banana, o plátano. Las variedades ancestrales de banana eran considerablemente más pequeñas en tamaño, contenían numerosas semillas y presentaban un mayor contenido de fibra. En contraste, las bananas modernas son mucho más grandes, prácticamente sin semillas y con una textura notablemente más suave.

Además, las bananas actuales tienen un contenido de azúcar significativamente más alto y una menor proporción de fibra en comparación con sus antepasados. Esta transformación no es accidental, sino que responde a una lógica puramente productiva y comercial: las frutas más dulces y visualmente atractivas son más fáciles de vender y, por lo tanto, más rentables.

Sin embargo, esta optimización para el mercado tiene un impacto directo en su composición nutricional, alterando el equilibrio original de azúcares, fibra y otros nutrientes esenciales. Es importante destacar que Inchauspé no demoniza la fruta en sí misma; al contrario, enfatiza que el consumo de fruta entera sigue siendo una opción saludable dentro de una dieta equilibrada.

La clave reside en la estructura natural de la fruta: la fibra y el agua que contiene ayudan a ralentizar la absorción del azúcar en el organismo, evitando picos bruscos de glucosa en sangre. El problema surge cuando esta estructura natural se altera, como ocurre al procesar la fruta. La principal preocupación de Inchauspé se centra en el consumo de jugos de frutas.

Al exprimir una fruta, se elimina gran parte de la fibra que naturalmente regula la absorción del azúcar, lo que resulta en una bebida altamente concentrada en glucosa y fructosa. Esta concentración de azúcares provoca picos de glucosa mucho más rápidos y pronunciados en el organismo, similares a los que se producen al consumir bebidas azucaradas.

Inchauspé advierte que “tu cuerpo no distingue entre el azúcar de una fruta y el de una bebida azucarada”, ya que ambos contienen glucosa y fructosa que se procesan de manera similar a nivel metabólico. Esta similitud en el procesamiento metabólico del azúcar proveniente de la fruta y de las bebidas azucaradas lleva a una confusión común: la creencia de que un jugo de frutas es inherentemente más saludable que otras bebidas azucaradas.

Sin embargo, un vaso de jugo de naranja, por ejemplo, puede contener una cantidad de azúcar comparable a la de una gaseosa o refresco. Esta revelación desafía la percepción generalizada de los jugos de frutas como una opción saludable y subraya la importancia de considerar la forma en que consumimos la fruta para maximizar sus beneficios y minimizar sus posibles efectos negativos.

En definitiva, la discusión planteada por Jessie Inchauspé nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fruta que consumimos y a tomar decisiones más informadas sobre nuestra alimentación





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fruta Azúcar Glucosa Nutrición Salud Jugos Alimentación Jessie Inchauspé Selección Artificial Fibra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una influencer trans denunció que sufrió una agresión en una verdulería de Villa UrquizaÁmbar de Leo grabó el incidente, que comenzó con insultos discriminatorios y terminó en forcejeos y empujones

Read more »

Una mujer fue detenida tras dispararle a un empleado de una estación de servicioLa agresora dejó a un hombre con heridas graves; la policía había difundido el video del hecho y ofrecido una recompensa de US$2500

Read more »

El secreto detrás de cómo la industria automotriz china creció tanto en tan poco tiempoLas automotrices chinas pusieron el foco en la tecnología y aseguran haber cambiado un paradigma

Read more »

Detuvieron en Santiago del Estero a una familia umbanda tras una denuncia internacional por abuso infantilSegún trascendió, los ataques habrían sido realizados durante reuniones religiosas de la familia.

Read more »

Pluspetrol presentó una solicitud al RIGI para una inversión de u$s12.000 millonesPeriodista especializado en el sector energético y minero

Read more »

Una por una: las jugadas reclamadas por Defensa ante BocaBoca venía de un arbitraje polémico frente a River y Andrés Gariano tuvo que tomar decisiones cruciales ante el Halcón.

Read more »