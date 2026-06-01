La frustración como clave del desarrollo emocional e intelectual

La psicóloga María Jesús Álava explica por qué la sobreprotección limita el crecimiento de los niños y jóvenes, y defiende la frustración como herramienta esencial para construir resiliencia, inteligencia emocional y autonomía.

La psicóloga española María Jesús Álava alerta sobre la sobreprotección infantil y subraya la importancia de la frustración en el desarrollo emocional e intelectual de los jóvenes.

Según la experta, muchos padres y cuidadores interfieren en las experiencias de los niños, limitando su capacidad para enfrentar dificultades y aprender de los errores. Álava sostiene que la frustración no es una emoción negativa, sino una herramienta esencial para construir resiliencia, inteligencia emocional y autonomía. Señala que los jóvenes entre 18 y 30 años que acuden a consulta psicológica a menudo carecen de estos recursos por no haber experimentado足够osas situaciones en su infancia.

La especialista insiste en que la vida está llena de vaivenes y solo quien se permite fracasar y levantarse adquiere las herramientas necesarias para ser feliz y seguro. Para ella, la sobreprotección priva a los niños de desarrollar habilidades como la sensibilidad, el sentido de justicia y la capacidad de conocerse a sí mismos. Recomienda a los adultos acompañar a los niños en procesos frustrantes sin evitar que los vivan,帮助他们 a extraer enseñanzas positivas de cada experiencia.

Asimismo, destaca que la inteligencia no se mide por conocimientos académicos o idiomas, sino por la habilidad para gestionar emociones, empatizar y reaccionar con sabiduría ante los desafíos. Álava anima a cambiar la percepción cultural que estigmatiza la frustración, promoviendo en su lugar una actitud de aceptación y aprendizaje.

Finalmente, subraya que el autoconocimiento y la autenticidad son pilares para relaciones saludables y una vida plena, y que los padres deben guiar a sus hijos en ese camino sin imponerlo, permitiéndoles explorar su propio ser y sacar lo mejor de sí mismos y de su entorno





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frustración Sobreprotección Inteligencia Emocional Desarrollo Infantil Resiliencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Detectan que vehículo clave en caso Agostina Vega fue lavado para borrar rastrosEl vehículo Ford Ka secuestrado en Córdoba en el marco de la desaparición de Agostina Vega fue sometido a una limpieza exhaustiva antes de su incautación, según confirmó el ministro de Seguridad provincial. La maniobra, considerada deliberada, buscaba eliminar evidencias biológicas y huellas que pudieran vincular el automóvil con los sospechosos. La investigación se centra ahora en identificar a quién ordenó y ejecutó el lavado del coche, mientras continúa la búsqueda de la menor.

Read more »

La declaración clave de la supuesta amante del detenido por la desaparición de Agostina en CórdobaLa dueña del Ford Ka negro aportó un testimonio valioso para la causa. Por estas horas, el coche resulta central para la investigación.

Read more »

Arqueólogos se encuentran con el mayor tesoro de la Humanidad: recuperan del fondo del mar una de las 7 maravillas de todo el mundoEl inesperado hallazgo se produjo en las profundidades del Mediterráneo. Se trata de una construcción histórica que permaneció sumergida y perdida por más de 1600 años.

Read more »

Arqueólogos hallan mayor tesoro de la Humanidad: recuperan una de las 7 maravillas del fondo del marArqueólogos logran recuperar una de las siete maravillas del mundo desde el fondo del mar, considerado el mayor tesoro de la Humanidad. Además, se divulga un truco casero mezclando café usado con cáscara de banana y agua, que aumenta la efectividad en múltiples usos y reduce el desperdicio. Se construye el estadio más moderno de América Latina, y se advierte sobre un error común al usar la cafetera italiana que puede tener graves consecuencias.

Read more »