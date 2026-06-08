La frase que cambió la vida de Anastasia Alcuaz

Anastasia Alcuaz, una joven de 23 años de Chascomús, Argentina, recuerda cómo una frase la impactó y la llevó a dejar su hogar para buscar nuevas experiencias en el mundo.

Una frase de película la impactó, dejó Chascomús y transformó su vida: El mundo está lleno de sorpresas para los que se animan a saltar.

Para traspasar su Chascomús natal y dejarse sorprender por el mundo, Anastasia Alcuaz trabajó en la Ruta 2 mientras se capacitaba como tripulante de aire y mar, y estudiaba turismo, pero jamás imaginó cuál sería su primer destino. Desde España, su país de residencia actual, Anastasia Alcuaz recuerda, casi incrédula, los últimos tiempos. Un lustro pasó desde el 2021, el año donde todo cambió.

En Argentina era relativamente feliz hasta que, cierta vez, una frase ingresó a su mundo para no abandonarla más. Eran mucho más que palabras bonitas, espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista.

Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Para que su sueño no quedara en ello, Anastasia debía accionar. Apenas terminó el colegio secundario se dispuso a tomar toda clase de cursos y a estudiar carreras que la acercaran a la experiencia anhelada.

Primero se recibió de tripulante de cabina y más tarde estudió tecnicatura en turismo; por último, se lanzó hacia un mundo totalmente desconocido para ella, el mundo marino: Realicé todos los cursos necesarios para poder embarcarme en yates de lujo y trabajar como azafata de yates, cuenta. Asimismo, durante los veranos, trabajaba en el.

Y fue en diciembre de 2021, que la joven de 23 años culminó sus estudios y, casi sin querer, se halló postulándose para trabajar en el Mundial de. Por aquellos días se imaginó en esa otra dimensión y un escalofrío recorrió su cuerpo. La respuesta de la empresa reclutadora no tardó en llegar, aunque las palabras no fueron exactamente las que ella esperaba: La empresa me ofreció primero un empleo en Arabia Saudita que no prosperó y luego en Dubái.

Casi sin dudarlo acepté. En casa de Anastasia la decisión fue aplaudida. Recibir una oferta de empleo estable, con todo el traslado pago (su sponsor se hizo cargo de los vuelos y de la visa), era una oportunidad que sabían que no debía dejar pasar y un motivo de alegría. En Argentina también quedaría su novio quien, al igual que sus amigas, apoyaron la decisión y estuvieron allí para contenerla.

Llegar a otro mundo: Es muy extraño cómo la vida puede dar giros de 360° tan rápido. Anastasia creyó que el día de la partida jamás llegaría. Cuando tuvo los pasajes en mano todos los estados emocionales imaginables se agolparon y, finalmente, abordó el avión poseída por los nervios, la incertidumbre, las ansias, pero, sobre todo, la felicidad. A Dubái arribó envuelta en un estado de extrañeza, sin asimilar a dónde había llegado: No lo podía creer, asegura.

Pasada la emoción del primer impacto, llegaron los días duros. Para Anastasia, el primer mes no fue sencillo. En donde llegó el turno de procesar el trabajo que comenzaba, las tareas y las caras desconocidas, en definitiva, todo lo que implicaba adaptarse a una nueva vida. Pero, con el tiempo vas encontrando tu lugar, te creas una rutina, hacés amigos, y, paso a paso, todo se va acomodando.

Las calles de Dubái: Siempre que sea con respeto y cautela, uno puede llevar una vida `normal´ como la que llevaba antes de emigrar. La ciudad más grande y reconocida de los Emiratos Árabes Unidos sorprendió a Anastasia con su atmósfera cosmopolita. Rodeada de rostros de todos los rincones del planeta, recorrió la zona de Deira, con sus populares lugares, este último famoso por poseer el anillo más grande del mundo.

Y, entre otros paseos, divisó los reconocidos Burj al Arab y el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura-, caminó por la fuente de Dubái, con su espectáculo de agua, luz y música, y por el Safa Park, un pulmón verde para practicar deportes al aire y disfrutar del lago. Hay muchísimos extranjeros de todas partes del mundo, sobre todo de países asiáticos como Filipinas, Tailandia, India. Mucha gente de Marruecos, Egipto, Líbano, Kenia, Uganda, describe.

Podés usar la ropa que te guste, podés tener pareja fuera del matrimonio, podés beber alcohol en bares y restaurantes. Siempre que sea con respeto y cautela, uno puede llevar una vida `normal´ como la que llevaba antes de emigrar, continúa





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