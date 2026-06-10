La FIFA supera los 800 dólares por la página de reventa para la Copa Mundial

La FIFA ha superado los 800 dólares por la página de reventa para el partido inaugural de la selección contra Paraguay, superando los precios de las entradas para la Copa Mundial de este verano que se espera que sea cinco veces mayor que hace cuatro años. Los precios para la final de la Copa Mundial en Nueva Jersey parten de los 4.185 dólares. La FIFA ha destacado la gran demanda de entradas para la Copa Mundial y espera recaudar más de 3.000 millones con la venta de entradas y paquetes de alojamiento durante el torneo.

La FIFA ha superado los 800 dólares por la página de reventa para el partido inaugural de la selección contra Paraguay, superando los precios de las entradas para la Copa Mundial de este verano que se espera que sea cinco veces mayor que hace cuatro años.

Los precios para la final de la Copa Mundial en Nueva Jersey parten de los 4.185 dólares. La FIFA ha destacado la gran demanda de entradas para la Copa Mundial y espera recaudar más de 3.000 millones con la venta de entradas y paquetes de alojamiento durante el torneo.

Todavía hay disponibles una media de 3.900 entradas para cada uno de los tres partidos de Arabia Saudí, a pesar de que el país tuvo un sorteo relativamente favorable contra los excampeones España y Uruguay. El precio medio de las entradas para los 'Halcones Verdes' se sitúa actualmente en 2.000 dólares por partido, mientras que el partido entre Colombia y Portugal en Miami es el que presenta actualmente un mayor incremento, con un precio medio de 3.000 dólares para las entradas aún a la venta, seis veces el original.

Las pocas entradas que quedan para ver jugar a, que clasificó para su primer Mundial desde 1998, se venden un 85% por encima del precio inicial. El precio medio de las entradas disponibles para ver a Escocia jugar contra Brasil ronda los 2.000 dólares.

La FIFA permitió a los particulares comprar cuatro entradas por partido, hasta un máximo de 40 en total y estas pueden revenderse en plataformas de reventa, lo que significa que los precios actuales para acceder a los partidos varían enormemente





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