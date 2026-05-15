La FIFA presenta el renovado ATT Stadium de Arlington para el Mundial 2026

La FIFA presentó este jueves el renovado ATT Stadium de Arlington, en el área metropolitana de Dallas, donde la Selección argentina jugará dos de sus partidos del Mundial 2026. El estadio, que habitualmente utilizan los Dallas Cowboys de la NFL y cuenta con superficie artificial, fue sometido a una profunda transformación durante los últimos tres años.

La FIFA presentó este jueves el renovado ATT Stadium de Arlington, en el área metropolitana de Dallas, donde la Selección argentina jugará dos de sus partidos del Mundial 2026.

El detalle que más llamó la atención fue el nuevo césped natural instalado especialmente para la Copa del Mundo: fue cultivado en Colorado y trasladado más de 1000 kilómetros hasta Texas para recibir a Lionel Messi y al equipo de Lionel Scaloni. El estadio, que habitualmente utilizan los Dallas Cowboys de la NFL y cuenta con superficie artificial, fue sometido a una profunda transformación durante los últimos tres años. Allí se disputarán nueve partidos del Mundial 2026, incluida una semifinal.

Durante una recorrida organizada para medios internacionales, las autoridades del estadio explicaron que el nuevo campo de juego fue desarrollado por la empresa Precision Turf y preparado especialmente para cumplir con las exigencias técnicas de la FIFA. El proceso de transformación del estadio ha sido extenso y ha abarcado mejoras en todos los espacios de clubes y áreas clave para los aficionados.

Además, detallaron que el césped fue cuidadosamente preparado, transportado e instalado para garantizar las mejores condiciones posibles durante el torneo. El dato climático aparece como uno de los grandes desafíos. El partido entre Argentina y Austria, programado para el 22 de junio, se jugará al mediodía y en el exterior se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados.

Por eso, el estadio utilizará sistemas especiales de iluminación artificial, infiltración de aire, riego automatizado y control térmico para conservar la superficie en condiciones óptimas. El jefe de infraestructura de campos de juego de la FIFA, Ewen Hodge, explicó que el organismo desarrolló una investigación durante cinco años junto con la Universidad de Tennessee y la Universidad Estatal de Michigan para diseñar los nuevos terrenos de juego del Mundial 2026.

Según detalló, el estudio estuvo centrado en el bienestar de los jugadores, la uniformidad del terreno y la adaptabilidad climática. También destacó el uso de tecnologías innovadoras y sistemas de costura superficial diseñados específicamente para los estadios del Mundial.

Además de las mejoras en el campo de juego, las autoridades avanzan en la organización del transporte, la seguridad y la circulación de miles de fanáticos alrededor del estadio durante la Copa del Mundo. El ATT Stadium será una de las sedes centrales del Mundial 2026. La Selección argentina jugará allí frente a Austria el 22 de junio y contra Jordania el 27, en el cierre de la fase de grupos





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