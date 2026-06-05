La FIFA pagará a los grandes del fútbol argentino por jugadores en el Mundial y Eliminatorias

Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing recibirán sumas importantes por la cesión de sus futbolistas a las selecciones nacionales durante el ciclo mundialista. Los montos se calculan según días de concentración y partidos disputados.

Varios de los equipos argentinos se verán favorecidos por un nuevo monto que la FIFA distribuirá entre los clubes por la participación de sus jugadores en el Mundial y en las Eliminatorias .

Este ingreso extra resultará significativo para muchas instituciones. A continuación, se detalla cuánto embolsará cada uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Boca Juniors: el club xeneize tiene citado para el Mundial únicamente a Leandro Paredes, lo que generará un ingreso diario de 5.000 dólares durante la Copa del Mundo.

A esta cifra se sumarán otros 40.120 dólares correspondientes a las Eliminatorias, en las que participaron varios jugadores del club: Paredes disputó 2 partidos, Merentiel 1, Frank Fabra 1 y Luis Advíncula un total de 13 encuentros. River Plate: el Millonario ya tiene un importante ingreso asegurado por la presencia de Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Kendry Páez, Matías Viña, Juanfer Quintero y Kevin Castaño en el Mundial. A esto se le agregarán 101.480 dólares por las Eliminatorias.

En la fase clasificatoria para el Mundial, Paulo Díaz jugó 12 partidos, Gonzalo Montiel 6, Salomón Rondón 6, Marcos Acuña 5, Kevin Castaño 4, Nicolás Fonseca 3, Juanfer Quintero 2, Matías Galarza Fonda 2, Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta 1. Independiente: el Rojo tiene a Santiago Arias y a Gabriel Ávalos citados para la Copa del Mundo, lo que aportará 5.000 dólares diarios por cada uno.

Además, sumará 40.120 dólares por los jugadores que actuaron en Eliminatorias: Loyola disputó 10 partidos, Ávalos 5 y Luciano Cabral 2. San Lorenzo: el Ciclón cuenta con Orlando Gill en la selección de Paraguay, por lo que recibirá ingresos por la participación del arquero. A esto se le suman 4.720 dólares por un partido de Gill en Eliminatorias y otro de Iván Leguizamón.

Racing Club: si bien no tiene citados para el Mundial, la Academia recibirá 7.080 dólares por dos partidos de Gabriel Arias en Eliminatorias y por uno de Roger Martínez. Estos montos son parte del programa de compensación de la FIFA para los clubes que cedieron jugadores a las selecciones nacionales durante el ciclo mundialista.

El reparto se basa en la cantidad de días que los futbolistas estuvieron concentrados con sus respectivas selecciones, tanto en el torneo final como en la fase de clasificación. Para el Mundial, la FIFA paga una cantidad fija por día por cada jugador, mientras que por las Eliminatorias se distribuye un fondo total entre todos los clubes que aportaron jugadores, prorrateado según la participación de cada uno.

Esto significa que los clubes con más representantes en ambos certámenes recibirán sumas más elevadas. La noticia confirma que varios equipos argentinos, especialmente los tradicionalmente denominados grandes, se verán beneficiados económicamente por este concepto. Los montos específicos para cada club ya han sido calculados y oficializados, lo que representa un ingreso adicional importante en las arcas de las instituciones.

Este mecanismo de compensación busca equilibrar en cierta medida el impacto económico que tiene para los clubes la cesión de sus jugadores a las selecciones nacionales, especialmente en años de Mundial y Eliminatorias. La FIFA destina anualmente una partida considerable para este fin, distribuyéndola entre los clubes de todo el mundo cuyos futbolistas participan en partidos oficiales de selecciones. En el caso argentino, la cantidad de jugadores convocados por los grandes clubes explica por qué recibirán sumas sustanciales.

Por ejemplo, River Plate lidera la lista con un total elevado gracias a la amplia representación de sus futbolistas tanto en el Mundial como en las Eliminatorias. Boca Juniors, con menos convocados para el Mundial, compensa con la cantidad de partidos disputados por sus jugadores en la fase clasificatoria.

Independiente y San Lorenzo también obtendrán montos considerables, mientras que Racing, sin representación en la Copa del Mundo, igual percibirá una cantidad por la participación de algunos de sus jugadores en las Eliminatorias. Este ingreso extra puede ser utilizado por los clubes para diferentes fines, como inversiones en infraestructura, refuerzos del plantel o cubrir otros gastos operativos.

Sin duda, es un beneficio económico que llega en un momento oportuno para las instituciones, especialmente considerando los altos costos del fútbol profesional actual. La transparencia en el reparto, basado en datos objetivos como días de concentración y partidos jugados, garantiza que cada club reciba lo que le corresponde según la participación real de sus futbolistas.

La noticia pone de manifiesto la importancia que tienen las selecciones nacionales en la economía de los clubes, no solo por la visibilidad que brindan a sus jugadores, sino también por las compensaciones económicas directas que reciben por cederlos. En resumen, la FIFA confirmó los montos que cada club argentino grande recibirá por los jugadores convocados al Mundial de Qatar 2022 y por su participación en las Eliminatorias sudamericanas, generando ingresos significativos para todas estas instituciones





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