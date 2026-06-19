La Fiesta de los Lauros 2026: Reconocimiento a la labor humanitaria y cultural

Resumen de la ceremonia del Rotary Club de Buenos Aires que premió a personalidades e instituciones destacadas en humanidades, bellas artes y solidaridad.

El Rotary Club de Buenos Aires celebró la Fiesta de los Lauros 2026, una ceremonia anual que distingue a personalidades e instituciones destacadas por su labor humanitaria, cultural y social.

El evento tuvo lugar en la sede del club y contó con la presencia de numerosos socios, invitados y representantes de las organizaciones galardonadas. Durante la velada, se entregaron los premios Laurel de Plata, Sol de Plata y La Rueda Rotaria, entre otros reconocimientos. Los asistentes fueron identificados con pines que indicaban su nombre y profesión, como es tradición en cada encuentro semanal del Rotary.

Entre los galardonados con el Laurel de Plata se encontró Jorge Bustamante, autor de 300 Cuentos de Buenas Noches, quien fue premiado por su contribución a las humanidades. Bustamante subió al escenario acompañado de su nieto Ramón, a quien describió como su gran inspiración. También recibió este reconocimiento la filántropa Cristina Miguens, directora de la revista Sophia y presidenta de la Fundación Alumbrar, por dedicar su vida a causas de salud y educación para mujeres, niños y comunidades originarias.

El Laurel de Plata a la Personalidad del año se otorga a individuos cuyos méritos humanos y logros en campos científicos, artísticos o culturales merecen ser destacados públicamente. En ediciones anteriores, esta distinción recayó en figuras como Jorge Luis Borges, Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Mario Roberto Álvarez, Gabriela Sabatini, Martha Argerich, Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni y Alberto Crescenti, entre otros.

El Sol de Plata, premio que honra a instituciones destacadas en bellas artes, fue concedido a la Fundación SOIJAr, Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina. Su directora, Valeria Atela, recibió el galardón en representación de la fundación. En el pasado, este premio fue otorgado a la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Borges y arteba.

Asimismo, se entregó La Rueda Rotaria a la Fundación Policía Federal Argentina, representada por Amalia Amoedo y Martín Cabrales. Amoedo es presidenta de la fundación y nieta de Amalita Fortabat, quien fundó la institución en 1988 junto a Carlos Bulgheroni. La fundación se dedica a adquirir equipamiento médico de alta complejidad para el hospital Churruca Visca, que atiende a las fuerzas de seguridad y sus familias.

En su discurso, Amoedo destacó que el compromiso social no es una opción sino un deber, y agradeció a su abuela y su madre por enseñarle ese valor. La Rueda Rotaria ha reconocido anteriormente a entidades como Alcohólicos Anónimos de la Argentina, Cáritas Buenos Aires, la Cruz Roja Argentina, la Fundación Fernández y el diario LA NACION.

El periodista José del Rio, director de Contenidos de LA NACION y conductor de Comunidad de Negocios por LN+ y del programa Mesa Chica, fue también distinguido. Del Rio expresó su honor al trabajar con personas a las que admira y de las que aprende, y subrayó su vocación por construir un país mejor.

Otras personalidades reconocidas incluyeron a la abogada Aída Kemelmajer, la narradora Ana María Bovo, el analista financiero Claudio Zuchovicki, y representantes de la Fundación Konex, como Luis Ovsejevich. La ceremonia destacó la labor de todos los premiados y reafirmó el compromiso del Rotary Club de Buenos Aires con el servicio a la comunidad





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