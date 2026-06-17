La Federación Portuguesa de Fútbol invita a los padres de Diogo Jota a presenciar el estreno de la selección en el Mundial

La Federación Portuguesa de Fútbol ha organizado un gesto emotivo con la familia de Diogo Jota, invitándolos a presenciar el estreno de la selección lusa en el Mundial 2026. La familia del fallecido delantero estará en el estadio de la ciudad de Nueva York para apoyar a la selección en su primer partido del Mundial contra la República Democrática del Congo.

La Federación Portuguesa de Fútbol invitó a los padres del fallecido atacante a presenciar el estreno del combinado luso en la Copa del Mundo. La Federación Portuguesa de Fútbol, en un emotivo gesto con la familia de Diogo Jota , padres del fallecido delantero, a acompañar a la selección en su debut en el Mundial 2026 .

La entidad organizó el traslado a Estados Unidos para que pudieran estar con el equipo en una jornada sumamente especial para la concentración lusa. Fueron recibidos por Pedro Proenca, presidente de la FPF, junto con otros miembros de la delegación, y autoridades del país ibérico, como la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y el embajador en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

Este gesto de la Federación se suma al que ya habían tenido los futbolistas del plantel, quienes están utilizando una pulsera que usara la delegación de Portugal en homenaje a Diogo Jota. La noticia conmocionó a todo Portugal y tuvo repercusión inmediata en todo el mundo. Clubes, federaciones, futbolistas, entrenadores y dirigentes expresaron públicamente sus condolencias a la familia y realizaron homenajes a Diogo Jota. Portugal comienza su camino en el Mundial este miércoles ante la República Democrática del Congo.

La selección lusa estará liderada por el entrenador Rui Jorge y contará con los mejores jugadores del país, incluyendo al delantero Bruno Fernandes. La expectativa es alta en Portugal y en todo el mundo, ya que se espera que la selección lusa tenga un buen rendimiento en el Mundial. La familia de Diogo Jota se siente agradecida con la Federación Portuguesa de Fútbol por su gesto y ha expresado su aprecio por la solidaridad y el apoyo que han recibido.

La noticia ha sido un recordatorio de la importancia del fútbol en la sociedad portuguesa y de la conexión que existe entre el deporte y la gente. El fútbol es más que un deporte, es una pasión que une a las personas y que puede ser un motor de cambio y de crecimiento personal.

La Federación Portuguesa de Fútbol ha demostrado que es un organismo que se preocupa por la gente y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a los jugadores y a sus familias. La selección lusa estará en el estadio de la ciudad de Nueva York para jugar su primer partido del Mundial contra la República Democrática del Congo.

La expectativa es alta en Portugal y en todo el mundo, ya que se espera que la selección lusa tenga un buen rendimiento en el Mundial. La familia de Diogo Jota se siente agradecida con la Federación Portuguesa de Fútbol por su gesto y ha expresado su aprecio por la solidaridad y el apoyo que han recibido.

La noticia ha sido un recordatorio de la importancia del fútbol en la sociedad portuguesa y de la conexión que existe entre el deporte y la gente. El fútbol es más que un deporte, es una pasión que une a las personas y que puede ser un motor de cambio y de crecimiento personal





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federación Portuguesa De Fútbol Diogo Jota Mundial 2026 Selección De Portugal Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wall Street pone la mira en el futbol y encuentra una joya en las ligas femeninasMe gustan los números porque no mienten. Economista determinada a escribir las historias y datos reveladores detrás de los números. Soy una reportera especializada en mercados.

Read more »

De fenómeno viral al fútbol paraguayo: Tim Payne aparece en el radar de OlimpiaEl defensor neozelandés, que ganó una enorme popularidad en redes sociales durante el Mundial 2026, estaría muy cerca del fútbol sudamericano.

Read more »

Copa Mundial de la FIFA 2026: cómo llega Noruega al Mundial para su debut contra IrakLa selección nórdica disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia; Erling Haaland, el delantero estrella que lleva sobre sus hombros la ilusión de los noruegos

Read more »

Bromas, fútbol y micrófonos abiertos: las “perlitas” de los líderes en el G7Entre comentarios sobre cigarrillos y riqueza, los mandatarios dejaron ver su lado más distendido; el presidente estadounidense habló de la UFC y Groenlandia, mientras el dúo “Melodi” volvió a robarse la atención con un intercambio viral

Read more »