La 'familia judicial' resurge: Milei nombra jueces con vínculos cuestionados y olvida su promesa de combate a la casta

Un análisis de los nombramientos judiciales de Javier Milei revela una creciente presencia de apellidos ligados a la “familia judicial”, contradiciendo su discurso inicial. La designación de jueces y fiscales con vínculos cuestionados y familiares de figuras prominentes del poder judicial, pone en duda la promesa de romper con la casta.

El gobierno de Javier Milei parece estar alejándose de su discurso original de confrontación contra la “casta”, al menos en lo que respecta al ámbito judicial. Un análisis de las más de 80 nominaciones de jueces, fiscales y defensores oficiales que el Poder Ejecutivo envió en las últimas dos semanas revela una creciente presencia de apellidos reconocidos y pertenecientes a la denominada “ familia judicial ”.

La lista, supervisada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en colaboración con Karina Milei y con el respaldo del presidente, no solo incluye nombres de hijos y esposas de funcionarios judiciales. Entre los candidatos se encuentra Laureano Durán, con vínculos evidentes con operadores judiciales del kirchnerismo, como el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, también representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante el Consejo de la Magistratura. Durán, hijo del fallecido juez Alberto Ramón Durán, quien presidió la Cámara Federal, fue designado juez subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata en 2014, un tribunal clave en asuntos electorales, por impulso de Cristina Kirchner. Este nombramiento, que generó controversia en su momento, es solo un ejemplo de la compleja red de intereses que parece estar conformándose en la justicia argentina.\El ministro Mahiques está profundamente involucrado en el proceso de completar las más de 300 vacantes judiciales, un proceso que comenzará en el Senado el 29 de abril con una serie de audiencias. Un evento clave será la audiencia del jueves 16, donde su padre, Carlos Mahiques, tendrá un papel protagónico. El camarista busca extender su magistratura por cinco años adicionales, a pesar de que cumplirá 75 años en noviembre y, según la Constitución, debería jubilarse. El pliego de Mahiques padre fue enviado en febrero, antes de que su hijo asumiera como ministro de Justicia. La figura de Carlos Mahiques ha sido objeto de polémica desde su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal durante el gobierno de Mauricio Macri, un cargo para el cual no había concursado. Esta situación ha generado impugnaciones en el Senado, argumentando su inconstitucionalidad. Además, el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, también ha generado atención. Rosatti hijo tiene experiencia en la justicia electoral y es autor de un libro sobre la relación entre los medios, la opinión pública y el sistema judicial, presentado en el Senado con apoyo de senadores libertarios. Estos nombramientos, junto con el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y Juan Andrés Moldes, hijo del fallecido fiscal Germán Moldes, refuerzan la percepción de una “familia judicial” presente en las designaciones.\La designación de Ana María Cristina Juan al Juzgado Federal de Hurlingham también resalta. A pesar de su extensa trayectoria y desempeño destacado en el concurso del Consejo de la Magistratura, su nominación es relevante debido a que su esposo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, está a cargo de causas de alto impacto político, incluida la causa Andis, que involucra a Karina Milei. El caso de Juan Andrés Moldes, postulado como fiscal ante los juzgados en lo Penal Económico, también refleja la influencia de la herencia judicial, ya que es hijo del fallecido fiscal Germán Moldes. Del mismo modo, la nominación de Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio, para juez de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal en la Ciudad de Buenos Aires, evidencia la continuidad de esta tendencia. Pacilio ha desarrollado toda su carrera judicial, desde auxiliar administrativo hasta secretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Estos nombramientos, que abarcan diferentes niveles del sistema judicial, sugieren un cambio en el discurso del gobierno y una consolidación de la influencia de la “familia judicial” en la administración de justicia





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