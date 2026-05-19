El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros abogados y magistrados de su familia, tienen una posición privilegiada dentro del sistema judicial en Argentina, especialmente en momentos de crisis como los dos ataques terroristas sufridos por el país. Al hablar en la quinta conferencia francesa antiterrorista, Mahiques expresó su importancia de que Argentina comparta esa organización y el tema del terrorismo y la financiación del terrorismo. La familia Mahiques y algunos miembros de la Asociación de Magistrados reconocieron la tarea llevada a cabo por el Ministerio de Justicia y también hablaron de la extensión del mandato de algunos jueces en el Senado, como el de su padre, el camarista Carlos Mahiques.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros abogados y magistrados de su familia, son miembros de una familia más judicial en la Argentina.

Mahiques, hijo del camarista Carlos Mahiques, se desempeñó como procurador de la Ciudad de Buenos Aires y ha sido expresidente de la Asociación Internacional de Procuradores. En Francia, Mahiques asistió a la quinta conferencia francesa antiterrorista y luego viajó a Madrid. También habló con algunos ministros y jueces en el Ministerio de Economía de Francia durante su estancia en Bercy.

Mahiques adelantó que no piensa ser procurador en estos momentos y que está centrado en su función como ministro de Justicia. Además, Mahiques habló sobre su padre y los nombramientos de jueces y su intención de extender el mandato de varios magistrados en el Senado





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