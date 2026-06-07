La familia de Indio Solari pide calma y agradece el masivo homenaje de los fans en Villa Domínico

Un emotivo comunicado de la familia del Indio Solari destaca el comportamiento de los miles de seguidores que llegan a Villa Domínico para darle el último adiós, pidiendo que se mantenga la tranquilidad y el orden en medio de un clima de profundo dolor y agradecimiento.

La familia de Indio Solari publicó un nuevo comunicado dirigido a los seguidores que continúan llegando a Villa Domínico para rendirle el último adiós al legendario cantante.

En un tono emotivo y sereno, el mensaje, difundido a través de los canales oficiales, tiene como objetivo agradecer el masivo apoyo recibido, pedir que se mantenga la calma y llevar tranquilidad a los miles de fanáticos que colman las calles y el polideportivo de la zona. En un clima de profunda sensibilidad, la familia busca describir la conmovedora escena que se vive en el estadio, transformando el dolor de la pérdida en un homenaje colectivo guiado por el respeto y la devoción que siempre caracterizó a la comunidad ricotera.

La despedida se presenta como una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno, donde la fila avanza incesantemente y la gente llega para verlo, aplaudirlo, llorarle, hablarle, cantarle, arrojarle flores, camisetas y banderas. Asimismo, el entorno de Solari hizo hincapié en la necesidad de preservar el orden y cuidar la fisonomía del encuentro, apelando a esa misma hermandad que definió a las históricas misas redondas a lo largo de las décadas.

El mensaje insta a seguir despidiéndolo en paz, en familia, hermanados por la belleza que el artista coló en sus vidas, asegurando que hay lugar para todos los que quieran darle forma a su adiós, calificando a los asistentes como "graciosos y valientes". Con la confirmación de que no habrá restricciones de espacio y que las instalaciones están preparadas para contener la afluencia de público de manera segura, la familia abrazó simbólicamente a una militancia musical que desfila entre lágrimas, cánticos y un eterno agradecimiento por un legado que ya es inmortal.

En otro tema de la jornada, el piloto Franco Colapinto finalizó en la decimoquinta posición en el Gran Premio de Mónaco





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indio Solari Villa Domínico Homenaje Fans Comunicado Ricardo Iorio Rock Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La sentida despedida de Wos a Indio Solari: “Nos cambiaste la vida a muchos”El 20 de marzo de 2024, Wos y el emblema del rock lanzaron juntos 'Quemarás'. Hoy, el joven artista despide a una de las glorias de la música nacional.

Read more »

Se conoció el resultado preliminar de la autopsia del Indio Solari: “Un ACV no traumático”El cantante murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Le habían diagnosticado Parkinson en 2016.

Read more »

Despedida pública del Indio Solari: logística, simbolismo y homenaje multitudinario en Villa DomínicoLa despedida pública del Indio Solari se realizará en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, Avellaneda, este domingo a las 11 de la mañana. El lugar fue elegido por su proximidad al tren Roca y a la avenida Mitre, facilitando el acceso para cientos de miles de personas, y por su carga simbólica en la historia de los Redonditos de Ricota. Miles de fans se preparan para rendir homenaje al ícono del rock argentino.

Read more »

Multitud despide al Indio Solari en Villa DominicoMiles de fanáticos se congregaron en el Polideportivo José María Gatica para dar el último adiós a Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El velorio comenzó a las 11 de la mañana con un operativo de seguridad masivo.

Read more »