La familia de Agostina Vega lucha por encontrar justicia y proteger su memoria

La familia de Agostina Vega está en shock después de la noticia de su muerte y están tratando de proteger su memoria y la de su familia. Su hija Melisa, mamá de Agostina, está en sala común después de sufrir una descompensación y se espera que le den el alta este martes. La preceptora y docente de Agostina, que la conoció desde que era pequeña, recuerda que era una joven con una sonrisa hermosa y que le gustaba ir a la escuela. La familia de Agostina está luchando por encontrar justicia y proteger su memoria, y están contando con la ayuda de sus amigos y familiares para superar esta difícil situación.

La familia de Agostina Vega , una joven de 14 años que fue encontrada desmembrada en un descampado de Córdoba, está luchando por encontrar justicia y proteger su memoria.

La adolescente, conocida por su personalidad divertida y alegre, era muy querida por sus familiares y amigos. Su abuelo, Miguel Heredia, recuerda que era muy inteligente y que tenía facilidad para imitar voces y tonadas.

"Un día aparecía de golpe: 'hola, ¿cómo estás? ', entraba y hablaba como española y nos hacía reír a toda la familia", agrega el abuelo. La familia de Agostina está en shock después de la noticia de su muerte y están tratando de proteger su memoria y la de su familia. Su hija Melisa, mamá de Agostina, está en sala común después de sufrir una descompensación y se espera que le den el alta este martes.

"Hoy le dieron la noticia a mi mamá, la bisabuela de Agostina, que ya venía sospechando. Estuvo apoyada por dos psicólogas que estaban ahí para poder explicarle, lloró y ¿sabes qué le dijo ella a mi hermana? Que estaba preocupada por mí. No deja de ser mamá", asegura.

La preceptora y docente de Agostina, que la conoció desde que era pequeña, recuerda que era una joven con una sonrisa hermosa y que le gustaba ir a la escuela.

"Tenía una sonrisa hermosa", confiesa. La familia de Agostina está luchando por encontrar justicia y proteger su memoria, y están contando con la ayuda de sus amigos y familiares para superar esta difícil situación. La investigación sobre el asesinato de Agostina sigue en curso y la familia espera que se encuentre a los responsables de su muerte.

"No voy a parar hasta que el último hijo de puta que haya tenido que ver algo con la muerte de mi nieta esté preso", dice entre lágrimas Miguel Heredia, abuelo de Agostina. La familia de Agostina está en shock después de la noticia de su muerte y están tratando de proteger su memoria y la de su familia.

Su hija Melisa, mamá de Agostina, está en sala común después de sufrir una descompensación y se espera que le den el alta este martes.

"Hoy le dieron la noticia a mi mamá, la bisabuela de Agostina, que ya venía sospechando. Estuvo apoyada por dos psicólogas que estaban ahí para poder explicarle, lloró y ¿sabes qué le dijo ella a mi hermana? Que estaba preocupada por mí. No deja de ser mamá", asegura.

La preceptora y docente de Agostina, que la conoció desde que era pequeña, recuerda que era una joven con una sonrisa hermosa y que le gustaba ir a la escuela.

"Tenía una sonrisa hermosa", confiesa. La familia de Agostina está luchando por encontrar justicia y proteger su memoria, y están contando con la ayuda de sus amigos y familiares para superar esta difícil situación. La investigación sobre el asesinato de Agostina sigue en curso y la familia espera que se encuentre a los responsables de su muerte.

"No voy a parar hasta que el último hijo de puta que haya tenido que ver algo con la muerte de mi nieta esté preso", dice entre lágrimas Miguel Heredia, abuelo de Agostina. La familia de Agostina está en shock después de la noticia de su muerte y están tratando de proteger su memoria y la de su familia.

Su hija Melisa, mamá de Agostina, está en sala común después de sufrir una descompensación y se espera que le den el alta este martes.

"Hoy le dieron la noticia a mi mamá, la bisabuela de Agostina, que ya venía sospechando. Estuvo apoyada por dos psicólogas que estaban ahí para poder explicarle, lloró y ¿sabes qué le dijo ella a mi hermana? Que estaba preocupada por mí. No deja de ser mamá", asegura.

La preceptora y docente de Agostina, que la conoció desde que era pequeña, recuerda que era una joven con una sonrisa hermosa y que le gustaba ir a la escuela.

"Tenía una sonrisa hermosa", confiesa. La familia de Agostina está luchando por encontrar justicia y proteger su memoria, y están contando con la ayuda de sus amigos y familiares para superar esta difícil situación. La investigación sobre el asesinato de Agostina sigue en curso y la familia espera que se encuentre a los responsables de su muerte.

"No voy a parar hasta que el último hijo de puta que haya tenido que ver algo con la muerte de mi nieta esté preso", dice entre lágrimas Miguel Heredia, abuelo de Agostina





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