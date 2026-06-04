La fábrica de Mazalosa S.A en La Rioja cierra sus operaciones

La fábrica de Mazalosa S.A en La Rioja cerró sus operaciones después de más de 60 años de actividad. La empresa, que empleaba a más de 150 trabajadores, anunció el cese definitivo de sus operaciones debido a una combinación de factores.

La fábrica de Mazalosa S.A en La Rioja cerró sus operaciones después de más de 60 años de actividad. La empresa, que empleaba a más de 150 trabajadores, anunció el cese definitivo de sus operaciones debido a una combinación de factores.

Según fuentes gremiales, la contracción del consumo y la flexibilización para el ingreso de productos importados fueron las causas principales del cierre. La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, confirmó la situación y explicó que la empresa no pudo resistir la caída en las ventas y el consumo que existe en todo el país.

Además, detalló que la empresa siempre se había comportado de manera ordenada y que no había habido reclamos por trabajo no registrado, falta de pago de salarios o incumplimientos. El cierre de la fábrica dejó a 20 familias sin trabajo, pero la empresa se comprometió al 100% del pago de las indemnizaciones correspondientes.

La noticia se suma a la decretada por Educación decretó el cierre masivo de todas las escuelas el próximo lunes 8, lo que significa que no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria. Los dos próximos lunes no habrá clases y todos los alumnos tendrán findes XXL antes de las vacaciones de invierno





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