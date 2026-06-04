La exintendenta de Quilmes le achacó los partidos políticos que integró a la senadora

La exintendenta de Quilmes, Patricia Bullrich, le achacó a la senadora los diversos partidos políticos que integró a lo largo de su carrera política. Bullrich también publicó un mensaje con reproches al feminismo y le achacó a la senadora los diversos partidos políticos que integró a lo largo de su carrera. Bullrich ha sido ministra de De La Rúa, Macri y Milei y ha sido criticada por recortar jubilaciones, reprimir y matar en 2015 y 2023, entre otras acciones.

La exintendenta de Quilmes le achacó los partidos políticos que integró a lo largo de su trayectoria política; la senadora publicó antes un mensaje con reproches al feminismo y le achacó a la senadora los diversos partidos políticos que integró a lo largo de su carrera.

Sos la ministra de De La Rúa que le recortó en el 2001 a los jubilados, sos la ministra de Macri que reprimió y mató en 2015 y volviste a hacerlo en 2023 como ministra de Milei. Ahora te nombrás como feminista… nada más lejos que una persona como vos del feminismo, no confunda





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