La evolución del sushi en Buenos Aires: de las bandejas compartidas a la experiencia inmersiva

El sushi en Buenos Aires ha experimentado una transformación notable en los últimos años. Si antes se caracterizaba por grandes bandejas de rolls para compartir, hoy la escena se ha enriquecido con formatos más cercanos a la tradición japonesa y que incorporan influencias de la cocina nikkei y productos locales. Uno de los cambios más visibles es el auge de los omakases, donde el chef diseña una secuencia de platos según la pesca disponible, la temporada y su propia mirada gastronómica. Además, espacios como LIMA Estilo Nikkei combinan sushi con ceviches, tiraditos y otros platos característicos de la cocina peruana, explorando este territorio desde una mirada más experimental. Otro rasgo distintivo de la nueva escena es el creciente protagonismo de la pesca argentina. En resumen, el sushi porteño atraviesa una etapa de diversificación y madurez, ofreciendo una oferta mucho más diversa donde el sushi dejó de ser un único plan para convertirse en distintas maneras de vivir la cocina japonesa.

En Buenos Aires, el panorama culinario del sushi ha experimentado una evolución notable en los últimos años. Si antes se caracterizaba por grandes bandejas de rolls para compartir, adaptados al gusto local con ingredientes como queso crema o salsas abundantes, hoy la escena se ha enriquecido con formatos más cercanos a la tradición japonesa y que incorporan influencias de la cocina nikkei y productos locales.

Uno de los cambios más visibles es el auge de los omakases, donde el chef diseña una secuencia de platos según la pesca disponible, la temporada y su propia mirada gastronómica. En este formato, el chef de Antro Cocina en Cueva propone una experiencia inmersiva centrada en la calidad del arroz, la maduración de pescados y una amplia selección de nigiris elaborados con distintas especies de pesca blanca, además de atún rojo, langostinos y calamar.

Por otro lado, espacios como LIMA Estilo Nikkei combinan sushi con ceviches, tiraditos y otros platos característicos de la cocina peruana, explorando este territorio desde una mirada más experimental. Otro rasgo distintivo de la nueva escena es el creciente protagonismo de la pesca argentina.

Restaurantes como Yakinilo apuestan por sushi tradicional, música en vinilo y pesca de temporada, conviviendo nigiris, hand rolls, gunkan y omakases elaborados con pesca de temporada en un ambiente que remite a los bares tradicionales de Tokio. En resumen, el sushi porteño atraviesa una etapa de diversificación y madurez, ofreciendo una oferta mucho más diversa donde el sushi dejó de ser un único plan para convertirse en distintas maneras de vivir la cocina japonesa





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