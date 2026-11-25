Cómo la gestión de la AAT y el retorno de Del Potro transformaron el equipo, superando las diferencias internas para conquistar el título en Zagreb en 2016.

La Asociación Argentina de Tenis consolidó su gestión histórica al liderar la reconstrucción del equipo nacional, un proceso que culminó con el triunfo en la Copa Davis 2016 en Zagreb. Este logro deportivo no fue casual, sino el resultado de una compleja negociación interna que resolvió conflictos latentes y unificó a la dirigencia con las estrellas del tenis.

El punto de inflexión se produjo en una tarde de noviembre de 2014, durante una reunión de la comisión directiva en la sede de la calle Maipú en Buenos Aires. El entonces poderoso director ejecutivo, Héctor Romani, confirmó oficialmente a Gastón Gaudio como el próximo capitán para la temporada siguiente, dando por concluido el ciclo de Martín Jaite tras el repechaje victorioso ante Israel. Inmediatamente después del anuncio, el secretario legal Diego Gutiérrez, figura de menor peso en la estructura jerárquica, interrumpió la sesión para solicitar un receso.

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Gutiérrez preguntó a los miembros de la directiva si deseaban conocer la postura de Juan Martín del Potro, el único jugador argentino con el nivel suficiente para aspirar al trofeo y que se encontraba alejado de la selección desde 2012 debido a fricciones con la anterior conducción. Romani aceptó la propuesta y pidió un cuarto intermedio para el día siguiente, iniciando así los diálogos que evitarían el colapso del proyecto deportivo.

El retorno estratégico de Juan Martín del Potro

Del Potro no había abandonado la Davis por capricho, sino como respuesta a desmanejos organizativos y a una enemistad personal con Martín Jaite. El ex número tres del mundo recordó en 2023 que su trayectoria en el torneo le había causado mucho dolor, incluyendo la pérdida de dos finales y experiencias negativas en Mar del Plata en 2008. La vuelta del crack no surgió de su iniciativa propia, sino de un proyecto institucional diseñado para enamorar al jugador.

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La propuesta de la nueva dirigencia, respaldada por el presidente Armando Cervone, se centró en trabajar en equipo sin que existieran enfrentamientos mediáticos entre los miembros del plantel. Se estableció que ningún jugador tendría mayor opinión que otro, eliminando la figura centralizada que caracterizaba al capitán anterior. Diego Gutiérrez y el vice 3° Daniel Fidalgo, descubridor de Gabriela Sabatini, lideraron las conversaciones con el tenista y su padre Daniel para asegurar este nuevo equilibrio.

La redefinición del rol de capitán y dirigencia

La gestión de la Asociación Argentina de Tenis implementó un método donde cada actor cumplía un rol específico y la dirigencia actuaba exclusivamente como un vehículo de apoyo. Del Potro asumió esta nueva dinámica con una postura madura, declarando años después que debía aplicar lo aprendido de los errores del pasado para escuchar a sus compañeros y al capitán. Su primer gesto de compromiso fue estar presente en marzo de 2015, alojándose con el plantel mientras se recuperaba de una cirugía en la muñeca izquierda.

Acompañó la serie ante Brasil en Tecnópolis desde afuera de la cancha, enviando un potente mensaje de respaldo a un proyecto cuyo rumbo aún era frágil. Este aval inicial resultó ser el argumento fundamental que utilizó Diego Gutiérrez frente al consejo directivo para validar su plan de trabajo. La figura magnética de Del Potro atrajo la atención, pero fue la credibilidad del nuevo sistema la que consolidó la base del equipo para el futuro torneo.

Construcción deportiva y triunfo en Zagreb

La consolidación deportiva comenzó cuando Del Potro volvió a jugar oficialmente con el equipo en julio de 2016. Su participación fue clave en la victoria contra Italia por los cuartos de final, donde disputó el dobles junto a Guido Pella en Pésaro. Argentina logró ganar cuatro series fuera de casa para conquistar el título: primero en Gdansk contra Polonia, luego en Pésaro ante Italia, seguida por Glasgow frente a Gran Bretaña y finalmente el 27 de noviembre de 2016 en el Arena Zagreb.

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Este triunfo saldó una deuda histórica del deporte argentino, demostrando que la estabilidad institucional y la gestión política cuidadosa fueron tan importantes como los resultados en la pista. La construcción de un grupo unido, liderado por Gastón Gaudio y con el apoyo incondicional de Juan Martín del Potro, permitió superar las divisiones internas para alcanzar la gloria en Croacia una década después de las primeras negociaciones en Buenos Aires.