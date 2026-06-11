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La estimulación magnética transcraneal (EMT) como tratamiento para la depresión y otros trastornos

Medicina Y Salud News

La estimulación magnética transcraneal (EMT) como tratamiento para la depresión y otros trastornos
Estimulación Magnética TranscranealTratamiento De La DepresiónTrastorno De Estrés Postraumático
📆6/11/2026 4:48 AM
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La estimulación magnética transcraneal (EMT) es una técnica que utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas en el cerebro con el objetivo de mejorar síntomas psiquiátricos. La EMT se ha demostrado efectiva en el tratamiento de la depresión, el trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo. La EMT es un procedimiento no invasivo que se hace sin utilizar cirugía, anestesia ni contacto eléctrico directo. La EMT puede producir cambios biológicos directos y medibles en la actividad cortical y no reemplaza a los fármacos ni a la psicoterapia, sino que en muchos casos los complementa o permite reducirlos.

La estimulación magnética transcraneal (EMT) ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la depresión , el trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo . La EMT utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas en el cerebro con el fin de mejorar síntomas psiquiátricos.

Surgía en 1985 cuando el doctor inglés Anthony Barker y sus colegas del departamento de Medicina Física de la Universidad de Sheffield evaluaban una forma no invasiva e indolora de integrar tractos nerviosos a través de la estimulación de la corteza cerebral. Los resultados fueron positivos y Barker se mostró optimista sobre el futuro de la técnica y su potencial terapéutico y de investigación

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Estimulación Magnética Transcraneal Tratamiento De La Depresión Trastorno De Estrés Postraumático Trastorno Obsesivo-Compulsivo No Invasivo Procedimiento Células Nerviosas Campo Magnético Estimulación Cerebro Trastorno De Ansiedad Generalizada Trastorno De Movimiento Como Parkinson Y Disto Trastorno Auditivo Como Tinnitus O Acúfenos Trastorno De Movimiento Como Parkinson Y Disto Trastorno Auditivo Como Tinnitus O Acúfenos Trastorno Auditivo Como Tinnitus O Acúfenos

 

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