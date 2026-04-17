La estación Malabia de la Línea B reabre sus puertas tras obras de modernización y recuperación histórica

La estación Malabia de la Línea B del subte porteño vuelve a estar operativa este viernes 17 de abril después de varios meses cerrada por obras de renovación integral. Los trabajos incluyeron mejoras en accesibilidad, seguridad, estética y la restauración de elementos históricos como murales y nomencladores originales, sumando 19 estaciones puestas en valor en la red subterránea. La reapertura busca normalizar el flujo de pasajeros y mejorar la experiencia de viaje.

La estación Malabia de la Línea B del subte porteño reabrirá sus puertas este viernes 17 de abril, poniendo fin a un período de cierre iniciado en diciembre y marcado por intensas obras de renovación integral. Esta reapertura se enmarca dentro de un ambicioso plan gubernamental destinado a modernizar la infraestructura subterránea y optimizar la experiencia de viaje para miles de usuarios.

Con la puesta en valor de Malabia, la red de subterráneos de la Ciudad suma un total de 19 estaciones renovadas, reflejando un compromiso continuo con la actualización y mejora del servicio. Ubicada estratégicamente en el vibrante barrio de Villa Crespo, la estación Malabia es un nodo crucial para la movilidad de numerosos pasajeros que transitan diariamente entre el centro de la capital argentina y el área noroeste. Su clausura temporal, si bien necesaria para la ejecución de los trabajos, generó inconvenientes y obligó a miles de usuarios a reorganizar sus trayectos habituales, derivando una mayor demanda en estaciones aledañas como Dorrego y Callao, y demandando una mayor planificación en sus desplazamientos. Las intervenciones llevadas a cabo en Malabia fueron de carácter exhaustivo, abarcando desde los accesos peatonales hasta las galerías de escaleras y los andenes de ascenso y descenso. Los trabajos de impermeabilización para prevenir futuras filtraciones de agua constituyeron una prioridad, asegurando la durabilidad de las mejoras. Asimismo, se implementó una nueva capa de pintura general, se instalaron revestimientos modernos y se procedió al recambio completo de los pisos, buscando no solo una estética renovada sino también una mayor funcionalidad y seguridad. La incorporación de tecnología de punta se hizo presente con la instalación de iluminación LED de alta eficiencia, la renovación completa de la señalética para una mejor orientación, incluyendo la indispensable señalización en sistema Braille para personas con discapacidad visual, y la adecuación integral del sistema eléctrico para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro de todas las instalaciones. Complementando estas mejoras, se crearon nuevos puntos de atención al usuario, diseñados para brindar información y asistencia de manera más accesible y eficiente. El mobiliario de los andenes también fue objeto de renovación, con la instalación de modernos bancos que invitan al descanso y cestos de basura estratégicos para mantener la limpieza y el orden del espacio. Un aspecto fundamental de las obras en la estación Malabia fue la sensible recuperación de su patrimonio histórico. Se llevaron a cabo meticulosas tareas de restauración de murales artísticos que embellecen las paredes, dotando a la estación de un carácter único y cultural. De igual manera, se recuperaron cuatro nomencladores originales que ostentan la inscripción Canning, nombre con el que la estación fue bautizada en sus inicios, evidenciando un valioso rescate de la memoria histórica del transporte público de Buenos Aires. Estas intervenciones demuestran una visión equilibrada, donde la necesaria modernización de la infraestructura se fusiona armónicamente con la preservación del legado histórico de una red de subterráneos que supera el siglo de existencia y que se encuentra en una constante e ineludible fase de actualización. El plan del Gobierno porteño se despliega de manera ambiciosa, incluyendo no solo la renovación de estaciones sino también la adquisición de 224 coches nuevos, destinados a mejorar la capacidad y comodidad de los trenes, y el recambio de escaleras mecánicas obsoletas, para potenciar la accesibilidad de los usuarios. El objetivo primordial de estas inversiones masivas es incrementar la frecuencia de los servicios, reforzar la seguridad en todas las instalaciones y optimizar la accesibilidad para todos los pasajeros, sin excepción. En este contexto de renovación constante, aún se encuentran cerradas al público estaciones como Piedras en la Línea A y Tribunales en la Línea D, mientras que ya se han anunciado y planificado futuras obras en Medrano y Ángel Gallardo de la Línea B, Lavalle e Independencia de la Línea C, y General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E, asegurando que el proceso de mejora abarque toda la extensión de la red subterránea. Durante el período de cierre de Malabia, los pasajeros se vieron obligados a realizar ajustes significativos en sus rutinas diarias de viaje. La reorganización de los recorridos y la adición de tiempo a los traslados se convirtieron en la norma. Se estima que la ausencia de esta estación estratégica pudo haber provocado demoras adicionales de entre 10 y 15 minutos durante las horas pico para aquellos usuarios cuya movilidad dependía exclusivamente de la Línea B. Con la inminente reapertura de Malabia, se espera una pronta normalización del flujo de pasajeros en este corredor, uno de los más transitados y vitales del sistema de transporte subterráneo de la ciudad. Las autoridades porteñas enfatizan que la estrategia de gestión se centra en una mejora integral de la calidad del servicio, abordando cada aspecto para ofrecer una experiencia de viaje superior. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha reiterado el firme compromiso de su gestión con la constante optimización del servicio, destacando la importancia de las inversiones realizadas y proyectadas. Desde Subterráneos de Buenos Aires, se subraya que el resultado final de estas obras se traduce en estaciones más seguras, ordenadas y eficientes, que responden a las necesidades de los usuarios del siglo XXI. Con la suma de las 19 estaciones renovadas, el plan de modernización prosigue su marcha con paso firme, anticipando la concreción de nuevas y significativas transformaciones en toda la red del subte durante los próximos meses, consolidando así una red de transporte público más moderna, accesible y confiable para todos los habitantes de la Ciudad





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