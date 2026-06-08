La selección argentina en Estados Unidos informó que varios jugadores con problemas físicos están trabajando sin inconvenientes y serán evaluados en los próximos días.

La espera se acaba para la selección argentina en Estados Unidos . Lionel Scaloni informó que varios jugadores con problemas físicos están trabajando sin inconvenientes y serán evaluados en los próximos días.

Esto incluye a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz, que se han integrado al plantel y realizaron una jornada completa con sus compañeros. Scaloni aseguró que Paz tendrá acción este martes ante Islandia, mientras que Molina y Montiel, que superaron desgarros, se incorporarán a las tareas en la recta final rumbo al Mundial. El siguiente paso será ganar ritmo de juego y comprobar cómo responden a la exigencia.

Si no aparecen contratiempos, la posibilidad de que Agustín Giay o Nicolás Capaldo ingresen en la lista quedará prácticamente descartada.

Además, Lionel Messi y Cristian Romero también están moviéndose sin inconvenientes, lo que hace que las miradas se centren en otros tres futbolistas con peso específico dentro del equipo: Nicolás Paz, que se perdió el final de la Serie A por un traumatismo en la rodilla izquierda, podría sumar minutos este martes; el arquero, que todavía no se recuperó por completo de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, confía en llegar al partido con Argelia, aunque lo hará sin ritmo competitivo; y Paredes, que transita los plazos habituales de recuperación del desgarro en el isquiotibial derecho sufrido en el encuentro entre Boca y Universidad Católica.

El plantel, ya instalado en Alabama, volverá a entrenarse este lunes desde las 20 (hora argentina), con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Allí podrá observarse si algún jugador se suma definitivamente al plantel. Después del amistoso frente al conjunto nórdico, la selección viajará a Kansas City para encarar la última etapa de preparación antes del Mundial, definir quién ocupará el lugar de Balerdi y Matera, y sentirse en plenitud con el Mundial en la cabeza





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