La espera infinita: la casa de Loan permanece intacta dos años después de su desaparición

A dos años de la desaparición de Loan en Corrientes, su familia mantiene su habitación y sus pertenencias sin cambios, en una espera cargada de sueños, recuerdos y la lucha por justicia.

Al llegar a la vivienda familiar en la localidad correntina de Nueve de Julio, la primera impresión es la de una espera que se ha apoderado de todos los rincones.

María, la madre de Loan, conserva intacta la esperanza de que su hijo, desaparecido el 13 de junio de 2024, regrese algún día. Dentro de la casa, el tiempo parece haberse detenido. La habitación del niño permanece tal cual quedó aquel día, con sus juguetes, su cama y sus pertenencias en el mismo lugar.

Una silla que Loan utilizaba para comer y que él mismo usaba para subirse y ayudar a su madre a cocinar sigue en su sitio, aunque ahora una garrafa descansa sobre ella. En el exterior, su bicicleta, con la que solía ir hasta la esquina, y su acordeón, el instrumento con el que bailaba y se divertía, también aguardan sin moverse. Para los padres, José y María, cada objeto es un recordatorio vivo de su hijo.

En los últimos días, los sueños de María se han vuelto una constante: a veces ve a Loan jugando con sus hermanos, tal como lo hacía antes; en otras ocasiones, su mente se aferra a la imagen de un automóvil blanco, una camioneta que le trae memorias de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, imputados en la causa. Esa fe inquebrantable es lo que la mantiene en pie, mientras el proceso judicial avanza con lentitud.

Esta semana, los padres debían declarar, pero su testimonio fue postergado y podría realizarse la próxima. A pesar de los contratiempos, la familia insiste en que no bajará la cabeza y exige respuestas. En el patio de la casa, una bandera con la leyenda 'Loan, te estamos esperando' ondea como un símbolo de esa lucha.

Dentro del hogar, el tiempo transcurre de manera distinta: cada objeto conserva su lugar, como si en cualquier momento Loan fuera a atravesar la puerta y recuperar su espacio





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