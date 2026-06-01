La especialista en descanso, Anna Roure, advierte sobre los peligros de dormir menos de seis horas por noche

La experta en sueño, Anna Roure, alerta sobre los efectos negativos de dormir menos de seis horas por noche en la memoria, la atención y la toma de decisiones. Además, el cerebro comienza a funcionar en 'modo supervivencia' antes de que aparezcan síntomas evidentes, lo que puede ser causado por estrés o el exceso de pantallas. La falta de descanso también afecta la corteza prefrontal, una de las áreas responsables del razonamiento y el control emocional.
La especialista en descanso, Anna Roure , advirtió que dormir menos de seis horas por noche de forma crónica puede tener un impacto negativo en la memoria, la atención y la toma de decisiones .
Según Roure, el cerebro comienza a funcionar en 'modo supervivencia' mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes, lo que puede ser causado por estrés o el exceso de pantallas. Además, la falta de descanso afecta especialmente la corteza prefrontal, una de las áreas responsables del razonamiento y el control emocional. Roure también aseguró que el déficit de sueño modifica la manera en que el cerebro procesa la información y puede volver más impulsivas las decisiones cotidianas
Anna Roure Descanso Sueño Memoria Atención Toma De Decisiones Cerebro Estrés Pantallas Corteza Prefrontal Razonamiento Control Emocional
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Qué pasa si ponés una taza de arroz en el baño y por qué los expertos en Feng Shui lo recomiendanAdemás de neutralizar la humedad, este método económico tiene beneficios energéticos al ubicarlo en puntos estratégicos del hogar
Read more »
Los tres nudos del peronismo que complican su regreso al poder en 2027El peronismo enfrenta conflictos internos entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, además del debate sobre la reelección indefinida de intendentes bonaerenses, dificultando su estrategia para las elecciones de 2027.
Read more »
Dormir menos de 6 horas reduce hasta un 30% la capacidad cognitiva, advierte expertaLa psicóloga Nuria Roure alerta sobre los graves efectos de la privación crónica de sueño en funciones cerebrales clave como la atención, la memoria y la toma de decisiones, respaldada por hallazgos en neurociencia.
Read more »
Nuria Roure, psicóloga experta en trastornos del sueño: “La falta de descanso afecta la capacidad de concentración y la memoria”La especialista en trastornos de sueño, explica el efecto en la atención y concentración de no dormir bien
Read more »