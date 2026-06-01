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La especialista en descanso, Anna Roure, advierte sobre los peligros de dormir menos de seis horas por noche

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La especialista en descanso, Anna Roure, advierte sobre los peligros de dormir menos de seis horas por noche
Anna RoureDescansoSueño
📆6/1/2026 6:19 PM
📰Cronistacom
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La experta en sueño, Anna Roure, alerta sobre los efectos negativos de dormir menos de seis horas por noche en la memoria, la atención y la toma de decisiones. Además, el cerebro comienza a funcionar en 'modo supervivencia' antes de que aparezcan síntomas evidentes, lo que puede ser causado por estrés o el exceso de pantallas. La falta de descanso también afecta la corteza prefrontal, una de las áreas responsables del razonamiento y el control emocional.

La especialista en descanso, Anna Roure , advirtió que dormir menos de seis horas por noche de forma crónica puede tener un impacto negativo en la memoria, la atención y la toma de decisiones .

Según Roure, el cerebro comienza a funcionar en 'modo supervivencia' mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes, lo que puede ser causado por estrés o el exceso de pantallas. Además, la falta de descanso afecta especialmente la corteza prefrontal, una de las áreas responsables del razonamiento y el control emocional. Roure también aseguró que el déficit de sueño modifica la manera en que el cerebro procesa la información y puede volver más impulsivas las decisiones cotidianas

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Cronistacom /  🏆 16. in AR

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