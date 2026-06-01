La especialista en descanso, Anna Roure, advierte sobre los peligros de dormir menos de seis horas por noche

La experta en sueño, Anna Roure, alerta sobre los efectos negativos de dormir menos de seis horas por noche en la memoria, la atención y la toma de decisiones. Además, el cerebro comienza a funcionar en 'modo supervivencia' antes de que aparezcan síntomas evidentes, lo que puede ser causado por estrés o el exceso de pantallas. La falta de descanso también afecta la corteza prefrontal, una de las áreas responsables del razonamiento y el control emocional.

La especialista en descanso, Anna Roure , advirtió que dormir menos de seis horas por noche de forma crónica puede tener un impacto negativo en la memoria, la atención y la toma de decisiones .

Según Roure, el cerebro comienza a funcionar en 'modo supervivencia' mucho antes de que aparezcan síntomas evidentes, lo que puede ser causado por estrés o el exceso de pantallas. Además, la falta de descanso afecta especialmente la corteza prefrontal, una de las áreas responsables del razonamiento y el control emocional. Roure también aseguró que el déficit de sueño modifica la manera en que el cerebro procesa la información y puede volver más impulsivas las decisiones cotidianas





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