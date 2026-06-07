La espada del Congreso peruano: entre escándalos y el poder de derribar presidentes

El Congreso de Perú, envuelto en escándalos de corrupción y abusos, mantiene su poder de vacar presidentes. Con el retorno al sistema bicameral, la fragmentación política y la desconfianza ciudadana marcan el inicio de un nuevo gobierno.

El Congreso de Perú , una institución marcada por escándalos y un enorme poder político, se prepara para una nueva etapa con el retorno al sistema bicameral después de más de tres décadas.

En los últimos diez años, el Legislativo ha derribado a nueve presidentes, convirtiéndose en un actor central de la inestabilidad política del país. A pocas semanas de que asuma el nuevo mandatario, el 28 de julio, la sombra de una posible vacancia presidencial sigue presente, alimentada por la fragmentación partidaria y la desconfianza ciudadana. Los casos de corrupción y abusos han salpicado al Parlamento de forma constante.

Desde congresistas que se apropiaban de parte del sueldo de sus empleados, conocidos como los 'comechados', hasta denuncias de violación y tráfico de influencias. Uno de los episodios más recientes fue el de una legisladora fotografiada mientras su asistente le cortaba las uñas de los pies en su despacho, apodada 'la cortauñas'. Según la Fiscalía, desde 2020 se han acumulado denuncias contra 67 congresistas por unos 700 delitos, la mayoría por corrupción.

Este ambiente de descrédito ha llevado a que la población vea con escepticismo al nuevo Congreso que se instalará con el nuevo gobierno. El congresista Freddy Díaz fue acusado de drogar y violar a una trabajadora en su despacho; fue condenado en 2024 a unos 13 años de prisión. Estos escándalos han erosionado la confianza en una institución que, según un sondeo de Ipsos, goza de mínima aprobación.

Con la vuelta a un Congreso bicameral compuesto por 60 senadores y 130 diputados, se espera que el filtro legislativo sea mayor, pero también que el poder del Parlamento se fortalezca. Analistas como Paulo Vilca, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advierten que la nueva estructura podría dificultar aún más la gobernabilidad si no hay consensos. En el pasado reciente, ningún partido ha tenido mayoría, y las alianzas han sido frágiles.

Tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, los principales candidatos a la presidencia, enfrentarán un Legislativo dividido, donde la derecha tendría más posibilidades de tejer acuerdos. Eduardo Dargent, politólogo, señaló que se necesitan asegurar consensos porque hay un grupo de derecha grande. La incertidumbre es tal que muchos peruanos, como Carmen Zúñiga, empleada de un comedor popular, expresan su desconfianza: 'No sabemos en qué manos vamos a caer realmente'.

El nuevo gobierno deberá navegar entre la necesidad de reformas y el constante riesgo de una nueva vacancia presidencial, un mecanismo que ha sido utilizado repetidamente en la última década. El artículo 113 de la Constitución permite al Congreso declarar la vacancia por incapacidad moral permanente, una cláusula que ha sido empleada para destituir a presidentes en medio de crisis políticas.

La fragmentación del parlamento y la falta de mayorías claras han generado un escenario donde la gobernabilidad es frágil y los presidentes duran poco. El mototaxista Leónidas Valdez resume el sentir popular: 'El pueblo pone un presidente y el Congreso lo saca'. Con la nueva bicameralidad, se requerirán los votos de al menos dos tercios de ambas cámaras para la vacancia: 40 senadores y 87 diputados.

Ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú alcanzarán esas cifras, pero la derecha podría unir fuerzas. El próximo presidente, ya sea Fujimori o Sánchez, heredará un Congreso con 'escasos filtros' para seleccionar candidatos, lo que perpetúa el riesgo de nuevos escándalos. La historia reciente muestra que la inestabilidad es la constante, y la ciudadanía observa con escepticismo el futuro político del país





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