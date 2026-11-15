La ERCoja autoriza hasta 29,9% de aumento en tarifas de agua potable y saneamiento

El regulador aprobó cinco resoluciones para cooperativas de Córdoba con incrementos acumulados de hasta 37,66%. Las nuevas tarifas entran en vigor a partir de febrero de 2027 con ajustes escalonados.

La Comisión Reguladora de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERCocha) oficializó el viernes la aprobación de cinco nuevas resoluciones tarifarias que impactarán directamente en los servicios de agua potable y saneamiento. Estas medidas, sustentadas por la mayoría del órgano regulador, establecen incrementos que pueden alcanzar el 29,96% en el primer tramo de actualización y contemplan una segunda fase de ajuste programada para el 1° de febrero de 2027.

Detalle de las Resoluciones Tariffarias

La resolución general 145 aprobó un incremento del 23,9% sobre los cargos fijos y variables de los servicios mayoristas de agua potable y saneamiento. El marco normativo establece un segundo aumento del 7,29% desde febrero de 2027, lo que implica una actualización acumulada de ambos tramos que ronda el 32,93%. Esta normativa también incluye modificaciones específicas sobre los cargos especiales, aplicando incrementos iniciales del 23,9% y del 23,08% según el concepto tarifario correspondiente.

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Impacto en las Cooperativas Locales

Mediante la resolución general 147, el organismo autorizó una actualización del 25% en los cargos fijos y variables del servicio de agua potable. A este porcentaje base se sumará otro 10,13% a partir del mes próximo, representando una suba acumulada de aproximadamente el 37,66%. En el ámbito de los cargos especiales, se aprobaron incrementos iniciales del 23,9% y del 23,08%, además de un segundo tramo del 7,29% para completar la reestructuración financiera solicitada.

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Nuevos Cargos y Condiciones Técnicas

La resolución general 148 aprobó un incremento inicial del 23,47% sobre los cargos fijos y variables del servicio de agua potable, con un segundo tramo del 7,29% desde febrero de 2027. La actualización acumulada resultante se estima en aproximadamente el 32,47%, mientras que los cargos especiales recibirán aumentos diferenciados del 21,78% y del 19,65% en el primer tramo. Adicionalmente, la normativa aprobó la continuidad del cargo tarifario destinado a amortización e inversiones, ordenando a la cooperativa presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo en un plazo de 40 días hábiles desde su notificación.

Consideraciones Económicas y Políticas

Finalmente, la resolución general 149 estableció una suba inicial del 12,86% sobre los cargos fijos y variables del servicio de agua, con una variación acumulada aproximada del 21,09% tras aplicar el ajuste adicional del 7,29% desde el 1° de febrero de 2027. Esta decisión generó cuestionamientos por parte de sectores que criticaron la autorización de incrementos sin una evaluación socioeconómica suficiente sobre el impacto en los usuarios, argumentando que la incorporación de aumentos basados en expectativas futuras de inflación podría distorsionar la capacidad de pago de las familias cordobesas.