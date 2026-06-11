La entrevista y los argumentos del jefe de Gabinete generaron controversia y un blooper discursivo. El periodista tuvo que salir a su rescate cuando el funcionario protagonizó un blooper discursivo y generó polémica con sus declaraciones sobre sus ahorros en el circuito informal.

La entrevista y los argumentos del jefe de Gabinete generaron todavía más controversia, y en uno de los tramos, el periodista tuvo que salir a su rescate.

No solo dejó polémicas declaraciones sobre sus ahorros en el circuito informal, sino también un blooper discursivo que encendió de inmediato las redes sociales. En un tramo de la entrevista, posiblemente traicionado por los nervios o la tensión del momento por tener que sostener el relato, el exvocero presidencial protagonizó un 'Una vergüenza': la fulminante reacción de Villarruel tras la declaración jurada de Adorni.

El desliz ocurrió cuando el funcionario rememoraba los peores momentos de la controversia por la demora en la entrega de su declaración jurada y confesaba haber evaluado la posibilidad de dar un paso al costado. Intentando destacar el respaldo absoluto que recibió por parte del círculo íntimo de La Libertad Avanza, Adorni quiso citar una frase de apoyo que le habría transmitido el propio presidente Javier Milei.

Sin embargo, las palabras le jugaron una mala pasada.

'Sí, al principio pensé en renunciar. Lo cierto es que más allá del apoyo, como te decía, absolutamente incondicional del presidente que siempre me dice, de hecho hoy hablando con él, me dijo: 'Yo hago lo que es justo, y lo que es justo es que un tipo honesto se vaya'.

Al escuchar la llamativa definición, que daba a entender que el Presidente no lo consideraba una persona honesta, el periodista reaccionó de inmediato para corregir el rumbo de la declaración y evitar que el error pasara a mayores. Pese a la veloz aclaración en el piso, el fragmento de la entrevista no tardó en viralizarse, transformándose en el foco de burlas y memes por parte de la oposición, que aprovechó el furcio para cuestionar la accidentada defensa que el funcionario ensayó sobre su propia conducta fiscal.

La escalofriante advertencia de Barrelier al segundo detenido antes del crimen de Agostina Adorni tras acogerse al Régimen de Inocencia Fiscal: 'Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo





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